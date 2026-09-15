Kiara Montes rotunda sobre escasez de voleibolistas: "Pocas las que aspiramos a cosas con nuestro país"

La selección peruana cerró su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley sin conseguir el boleto al Mundial de 2027. Pese a la decepción por los resultados obtenidos, Kiara Montes, capitana del equipo, destacó la entrega de sus compañeras y valoró la victoria conseguida frente a Chile en la última jornada del torneo.

Kiara Montes habló sobre la selección peruana. Foto: Inka Digital TV

"No merecíamos irnos del campeonato sin victorias. Trabajamos muy fuerte, con todas las dificultades y adversidades que pasamos (…)", fueron sus primeras palabras en conversación con Inka Digital TV.

En esa línea, la jugadora de Regatas Lima destacó la entrega de las integrantes de la selección peruana de vóley y pidió que se reconozca el esfuerzo que realizan. Cabe recordar que algunas voleibolistas optaron por no aceptar la convocatoria de Antonio Rizola para disputar este torneo.

"Creo que es muy importante rescatar que cada una de nosotras tuvimos una disposición increíble, trabajamos con amor por todo lo que queríamos, también por respeto a nosotras. Eso hay que saberlo valorar, sobre todo en estas épocas que estamos escasas de jugadoras y somos pocas las que queremos aspirar a cosas con nuestro país", resaltó la capitana de la selección peruana.

"Hay que valorar a las chicas que trabajaron en distintas posiciones y lo hicieron al 100% entregando lo mejor de ellas. Creo que eso hay que valorar", complementó.

La selección peruana se despidió del Campeonato Sudamericano de Vóley

Kiara Montes responde a los críticos de la selección peruana de vóley

Ante los cuestionamientos, la capitana de la selección peruana de vóley indicó que el equipo procura mantenerse al margen de los comentarios externos.

"Nosotras hacemos oídos sordos (…). Por ahí siempre nos llegan algunos comentarios o la gente nos manda cosas, pero tratamos de evitarlos porque es un mal. Nadie sabe lo que nosotras pasamos y trabajamos; entonces, un externo, que no está parado donde estamos nosotras, tiene derecho a opinar, pero no sabe lo que pasamos. No tendría por qué afectar", finalizó.