¿A qué hora juega Boca Juniors vs Sao Paulo y dónde ver partido por Copa Sudamericana?

Boca Juniors visita a São Paulo, en partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Este duelo se disputa en el imponente estadio Morumbi y promete mucha emoción de principio a fin. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro de dos gigantes del continente.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs São Paulo?

El partido entre Boca Juniors y São Paulo se juega este martes 15 de septiembre, en el estadio Cícero Pompeu de Toledo, recinto conocido como Morumbi, en São Paulo.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs São Paulo?

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 20:30 horas (Miami y Nueva York) y 17:30 horas (Los Ángeles)

España: 02:30 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Boca Juniors vs São Paulo?

El duelo entre Boca Juniors vs São Paulo será transmitido por DSports en Argentina, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela. También se puede ver este cotejo en la plataforma DGO.

Boca Juniors vs São Paulo: previa del partido

São Paulo y Boca Juniors se vuelven a ver las caras en el choque de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo argentino llega con la ventaja en el marcador global tras imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera, gracias a un solitario gol de Miguel Merentiel. Además, los dirigidos por el cuadro auriazul llegan en territorio brasileño con la confianza alta tras vencer 3-1 a Central Córdoba por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Por su parte, el 'Tricolor' saltará al campo del Estadio Morumbi urgido de una victoria para no quedar fuera de la competencia internacional. El conjunto paulista no atraviesa su mejor momento luego de caer derrotado 3-1 ante Palmeiras en el Brasileirao, por lo que necesita un triunfo por al menos un gol de diferencia para forzar la definición por penales. Para clasificar de manera directa a la siguiente etapa, el cuadro local deberá ganar por una ventaja de dos o más tantos.

El vencedor de esta llave sellará su boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde ya espera rival de la serie entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama. Ambas escuadras dejaron la definición abierta tras empatar 0-0 en el partido de ida jugado en Colombia, por lo que tanto argentinos como brasileños saben que un buen resultado esta semana los pondrá muy cerca de la gran final del certamen.