Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado por la vuelta de 4tos de Sudamericana

Cada vez falta poco para el partido de Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' tiene la ventaja de 2-0 por lo hecho en Cusco, pero ahora debe viajar a Uruguay en busca de la clasificación a semifinales. Conoce el día, hora y canal confirmado para no perderte este vital encuentro continental.

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¿Cuándo juega Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana?

El partido de Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará el jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario.

¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque?

El choque entre la escuadra cusqueña y charrúa se disputará a partir de las 7.30 p. m. hora peruana (9.30 p. m. horas de Uruguay). De igual manera, conoce los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Venezuela, Bolivia: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 9.30 p. m.

Cienciano ganó 2-0 a Montevideo City Torque en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

¿Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque?

La transmisión del partido Cienciano vs Montevideo City Torque se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, puedes seguirlo en los aplicativos de Disney+, DGO y Movistar TV App. Del mismo modo, puedes seguirlo ONLINE GRATIS por internet en Libero.pe.

Así le fue a Cienciano en la Copa Sudamericana 2026