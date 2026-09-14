Real Madrid vs Elche EN VIVO vía DSports: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico por LaLiga

Todo listo para el duelo entre Real Madrid vs Elche por la sexta jornada de LaLiga EA Sports de España en el estadio Martínez Valero. Este cotejo se llevará a cabo el martes 15 de septiembre a partir de las 2.30 pm. hora peruana (9.30 pm. horas de España) con la transmisión en exclusiva de DSports y DGO para toda Latinoamérica.

Dos equipos que llegan al compromiso con necesidades y sensaciones completamente distintas. El conjunto local todavía busca su primera victoria del campeonato, mientras que el cuadro dirigido por José Mourinho intenta mantenerse en la pelea por la parte alta de la clasificación.

El Elche llega con apenas dos puntos después de cinco jornadas, pero su último partido dejó señales alentadoras. El equipo de Martín Anselmi consiguió un empate 1-1 frente al Athletic Club en San Mamés, mostrando una versión mucho más compacta y competitiva en defensa. El resultado no alcanzó para celebrar una victoria, pero sí permitió recuperar confianza antes de recibir a uno de los grandes favoritos al título.

Del otro lado aparece un Real Madrid que llega reforzado después de golear 4-1 al Rayo Vallecano. Kylian Mbappé atraviesa un gran momento y ya suma seis goles en las primeras cinco jornadas, mientras que Arda Güler también viene de tener una actuación destacada. La intención del equipo blanco será prolongar esa reacción y sumar tres puntos que le permitan mantenerse cerca del liderato. Mourinho, además, cuenta con una plantilla de enorme jerarquía para afrontar este tipo de escenarios.

En cuanto a las ausencias, Elche no contará con Yago Santiago, mientras que el Real Madrid mantiene fuera de sus planes a Éder Militão, Ferland Mendy y Rodrygo, todos por problemas físicos. La buena noticia para Mourinho es que no aparecieron nuevas lesiones y tiene disponibles a figuras como Mbappé, Vinícius, Bellingham, Güler y Endrick.

El escenario está servido para un partido con mucho en juego. El Elche buscará convertir el Martínez Valero en una fortaleza y dar el golpe ante un gigante que llega lanzado. El Real Madrid, en cambio, sabe que no puede dejar puntos en el camino si pretende seguir la estela del líder. Necesidad local contra jerarquía visitante: una combinación perfecta para una noche de alto voltaje en LaLiga.

Real Madrid visita a Elche por LaLiga.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Elche por LaLiga?

El partido entre Real Madrid vs Elche por LaLiga EA Sports se llevará a cabo el martes 15 de septiembre en el Estadio Martínez Valero. Ambos elencos saldrán al campo con la consigna de sumar tres puntos, por lo que se espera un choque de mucha intensidad.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Elche?

El duelo de LaLiga entre las escuadras de Real Madrid vs Elche inicia a partir de las 2.30 pm. hora peruana (9.30 pm. horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 1.30 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.30 pm.

Venezuela, Bolivia: 3.30 pm.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 4.30 pm.

España: 9.30 pm.

¿Dónde ver Real Madrid vs Elche?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs Elche se verá por la señal en vivo de DSports a nivel sudamericano. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de DGO.

Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga de España.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Elche

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius y Kylian Mbappé.

Elche: Matias Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Rubén Sánchez, Roy Revivo, Federico Redondo, Javi Morcillo, Gonzalo Villar, Facundo Buonanotte, Germán Valera y Abiel Osorio.

Real Madrid vs Elche: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Elche por LaLiga EA Sports. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS ELCHE EMPATE REAL MADRID Betsson 14.50 6.10 1.21 Betano 12.50 6.80 1.25 Bet365 11.00 7.00 1.22 1XBet 11.90 7.22 1.26 Doradobet 10.00 6.66 1.25

Real Madrid vs Elche: historial