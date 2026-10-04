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Costa Rica vs Haití EN VIVO por la Nations League Concacaf: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones
Costa Rica y Haití se vuelven a enfrentar este domingo por la fecha 4 de la Nations League Concacaf. Revisa el horario, posibles alineaciones y canales para ver EN VIVO.
Las selecciones de Costa Rica y Haití se batirán a duelo este domingo 4 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa, por la cuarta y última fecha del Grupo A de la Nations League Concacaf, en un encuentro que define posiciones críticas, tras el anterior duelo entre ambas naciones, donde los ‘Granaderos’ vencieron por 2-0. Revisa el horario, canales de transmisión confirmados y las posibles alineaciones de ambos equipos que prometen un partido de pronóstico reservado.
¿A qué hora juega Costa Rica vs Haití por la Nations League Concacaf?
El partido Costa Rica vs Haití correspondiente a la cuarta fecha de la Nations League Concacaf está programado para las 7.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora costarricense). A continuación, repasa los horarios en los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos y España.
- Colombia y Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9.00 p. m.
- Haití: 8.00 p. m.
- México y el resto de Centroamérica: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 8.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. del lunes 5 de octubre.
¿Dónde ver EN VIVO Costa Rica vs Haití?
El duelo entre ambas selecciones se transmitirá EN VIVO a todo el territorio costarricense a través de las señales de Repretel (canal 6) y Teletica (canal 7). Asimismo, Fox tiene los derechos de transmisión para el resto de países de Centroamérica y Estados Unidos. En Perú, puedes seguir el partido EN VIVO ONLINE mediante el canal oficial de CONCACAF en YouTube.
Costa Rica vs Haití: Historial de los últimos enfrentamientos
- 27 de septiembre de 2026: Haití 2-0 Costa Rica
- 13 de noviembre de 2025: Haití 1-0 Costa Rica
- 9 de septiembre de 2025: Costa Rica 3-3 Haití
- 17 de noviembre de 2019: Costa Rica 1-1 Haití
- 10 de octubre de 2019: Haití 1-1 Costa Rica
Haití venció 2-0 a Costa Rica en su último enfrentamiento por Nations League Concacaf
Previa del partido Costa Rica vs Haití por Nations League Concacaf
Ambos equipos volverán a verse las caras tras el último encuentro que disputaron el pasado 27 de septiembre, también por la Nations League Concacaf. En aquel entonces, los haitianos se hicieron con la victoria. Apenas a los 8 minutos, Sinclair abrió el marcador en el Sabina Park de Kingston, mientras que a los 38’, un remate de Picault ocasionó el autogol de Calvo para el 2-0 definitivo.
Haití llega a este cierre de fase de grupos con puntaje perfecto y buscará prolongar su invicto en el certamen. Por su parte, los Ticos esperan imponer su localía y cobrarse la revancha de la derrota anterior.
Costa Rica vs Haití: posibles alineaciones
Costa Rica: Madriz; Cabarahona; Mitchell; Calvo; Araya; Acuña; Galo; Méndez; Mora; Alcocer y Sinclair.
Haití: Pierre; Arcus; Sainte; Metusala; Experience; Louicius; Jean-Jacques; Bellegarde; Providence; Picault e Isidor.
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