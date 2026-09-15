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¿A qué hora juega Barcelona vs Racing Santander por LaLiga y dónde ver la transmisión del partido?

Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Barcelona vs Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga EA Sports.

Diego Medina
Barcelona y Racing se verán cara a cara por LaLiga.
Barcelona y Racing se verán cara a cara por LaLiga. | Foto: X Barcelona
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Momento de ver un partido de alto nivel entre las escuadras de Barcelona y Racing Santander por la sexta jornada de LaLiga de España. El líder blaugrana recibe en el Spotify Camp Nou a un cuadro verdiblanco que viene siendo sorpresa para impacto de los aficionados. Queda claro que se vivirán muchas emociones en los próximos 90 minutos, por lo que te damos los detalles del horario y canal de transmisión de este compromiso.

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¿Cuándo juega Barcelona vs Racing Santander?

El partido entre Barcelona vs Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se jugará este miércoles 16 de septiembre en el Spotify Camp Nou. Ambos elencos buscarán a como de lugar el triunfo, siendo el elenco catalán el que tiene todo a su favor para sumar tres puntos.

¿A qué hora juega Barcelona vs Racing Santander?

Este compromiso entre el equipo blaugrana y verdiblanco inicia a partir de las 2.30 pm. hora peruana (9.30 pm. horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 1.30 pm.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 2.30 pm.
  • Venezuela, Bolivia: 3.30 pm.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 4.30 pm.
  • España: 9.30 pm.

¿Dónde ver Barcelona vs Racing Santander EN DIRECTO?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Racing Santander se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la posibilidad de sintonizarlo vía streaming en los aplicativos de Disney Plus, DGO y Movistar TV App.

Barcelona vs Levante

Barcelona es el actual líder de LaLiga.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Racing Santander

  • Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay: Disney Plus
  • Brasil: Cazé TV
  • Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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