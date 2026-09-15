¿A qué hora juega Barcelona vs Racing Santander por LaLiga y dónde ver la transmisión del partido?

Momento de ver un partido de alto nivel entre las escuadras de Barcelona y Racing Santander por la sexta jornada de LaLiga de España. El líder blaugrana recibe en el Spotify Camp Nou a un cuadro verdiblanco que viene siendo sorpresa para impacto de los aficionados. Queda claro que se vivirán muchas emociones en los próximos 90 minutos, por lo que te damos los detalles del horario y canal de transmisión de este compromiso.

¿Cuándo juega Barcelona vs Racing Santander?

El partido entre Barcelona vs Racing Santander por la fecha 6 de LaLiga se jugará este miércoles 16 de septiembre en el Spotify Camp Nou. Ambos elencos buscarán a como de lugar el triunfo, siendo el elenco catalán el que tiene todo a su favor para sumar tres puntos.

¿A qué hora juega Barcelona vs Racing Santander?

Este compromiso entre el equipo blaugrana y verdiblanco inicia a partir de las 2.30 pm. hora peruana (9.30 pm. horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 1.30 pm.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.30 pm.

Venezuela, Bolivia: 3.30 pm.

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 4.30 pm.

España: 9.30 pm.

¿Dónde ver Barcelona vs Racing Santander EN DIRECTO?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Racing Santander se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la posibilidad de sintonizarlo vía streaming en los aplicativos de Disney Plus, DGO y Movistar TV App.

Barcelona es el actual líder de LaLiga.

Canales de transmisión para ver Barcelona vs Racing Santander