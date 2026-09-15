¡Letal! Gol de Kylian Mbappé para el 2-0 del Real Madrid ante Elche por LaLiga - VIDEO

Real Madrid amplía su ventaja ante Elche por la fecha 6 de LaLiga EA Sports 2026/27. Kylian Mbappé vuelve a demostrar su contundencia goleadora y ahora fue el encargado de marcar el 2-0 del partido tras conectar eficazmente un balón dentro del área, aprovechando un centro certero de Yan Diomandé.

Gol de Kylian Mbappé para el 2-0 del Real Madrid ante Elche

Sobre los 33 minutos del partido, Real Madrid ejecutó una gran jugada por la banda derecha cuando Trend Alexander-Arnold filtró un pase al espacio para aprovechar la velocidad de Yan Diomandé. El marfileño se armó un espacio y en un solo toque envió un centro certero al corazón del área para Kylian Mbappé.

El francés llegaba acompañando la jugada por el centro y solo tuvo que conectar el balón para enviar el balón al fondo del arco, aunque terminó golpeándose con el portero rival y no pudo celebrar su anotación, encendiendo las alarmas por una posible lesión.

Afortunadamente para el equipo comandado por José Mourinho, ‘Donatello’ logró reponerse del golpe sufrido en el gol y pudo continuar en el campo de juego, descartándose una lesión de gravedad.

Kylian Mbappé es el máximo goleador del Real Madrid en LaLiga

Con esta anotación, Kylian Mbappé alcanzo los seis goles con la camiseta del Real Madrid en esta temporada de LaLiga. Esta cifra posiciona al francés como el máximo anotador del cuadro madrileño en el campeonato e iguala a Raphinha y Lamine Yamal.