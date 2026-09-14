Real Madrid vs. Elche por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Real Madrid vs. Elche chocan este martes por la fecha 6 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO.
Real Madrid vs. Elche se enfrentan este martes 15 de septiembre, desde el Estadio Manuel Martínez Valero, en un partido correspondiente a la fecha 6 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.
Real Madrid vs. Elche: horario del partido por LaLiga 2026-2027
Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Real Madrid vs. Elche, por la sexta fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 13:30 horas
- Perú: 14:30 horas
- Colombia: 14:30 horas
- Ecuador: 14:30 horas
- Bolivia: 15:30 horas
- Chile: 15:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas
- Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:30 horas
- Argentina: 16:30 horas
- Brasil: 16:30 horas
- Paraguay: 16:30 horas
- Uruguay: 16:30 horas
- España: 21:30 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche?
- España: Movistar Plus y LaLiga TV
- Bolivia: Tigo Sports
- Brasil: Amazon Prime Video y CazéTV
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
- México: Sky Sports e Izzi
- Centroamérica: VIX y Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes y FuboTV
Real Madrid vs. Elche por la fecha 6 de LaLiga EA Sports 2026-2027
Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Elche se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga, el conjunto merengue lucha por volver a estar en la cima junto a un FC Barcelona que ha ganado todos sus partidos. Por su parte, los franjiverdes son penúltimos al acumular tres derrotas y dos empates.
El Real Madrid, con 12 puntos, no puede tropezar una vez más debido a que su eterno rival está superando a todo equipo que se le ponga en frente, por lo que necesita ganar en esta sexta fecha de LaLiga 2026-2027. Por su parte, el Elche está urgido de los tres puntos por no empezar a comprometerse con el tema del descenso.
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