Real Madrid vs. Elche por LaLiga: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Real Madrid vs. Elche se enfrentan este martes 15 de septiembre, desde el Estadio Manuel Martínez Valero, en un partido correspondiente a la fecha 6 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

Real Madrid vs. Elche: horario del partido por LaLiga 2026-2027

Si te gusta ver los partidos de LaLiga española y deseas sintonizar el encuentro entre Real Madrid vs. Elche, por la sexta fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 13:30 horas

Perú: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

Chile: 15:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 15:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Paraguay: 16:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

España: 21:30 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. Elche?

España: Movistar Plus y LaLiga TV

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Amazon Prime Video y CazéTV

Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO

México: Sky Sports e Izzi

Centroamérica: VIX y Sky Sports

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes y FuboTV

Real Madrid vs. Elche por la fecha 6 de LaLiga EA Sports 2026-2027

Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Real Madrid y Elche se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de LaLiga, el conjunto merengue lucha por volver a estar en la cima junto a un FC Barcelona que ha ganado todos sus partidos. Por su parte, los franjiverdes son penúltimos al acumular tres derrotas y dos empates.

El Real Madrid, con 12 puntos, no puede tropezar una vez más debido a que su eterno rival está superando a todo equipo que se le ponga en frente, por lo que necesita ganar en esta sexta fecha de LaLiga 2026-2027. Por su parte, el Elche está urgido de los tres puntos por no empezar a comprometerse con el tema del descenso.