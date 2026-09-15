El emotivo video de James Rodríguez para anunciar su retiro de la selección colombiana: "Se acabó"

James Rodríguez puso punto final a una de las etapas más importantes de su carrera. El mediocampista colombiano anunció este martes 15 de septiembre su retiro de la selección colombiana, luego de muchos años defendiendo la camiseta de su país y siendo uno de los grandes referentes de una generación que volvió a ilusionar a millones de hinchas.

A través de un emotivo mensaje, James recordó los momentos más importantes que vivió con el combinado nacional, desde los Mundiales y sus goles hasta las victorias y derrotas que marcaron su trayectoria internacional. El futbolista aseguró que siempre tuvo como objetivo dejar a Colombia en una posición más alta de la que encontró cuando comenzó su camino con la selección.

"Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme", expresó James, quien destacó el privilegio de haber representado a su país durante tantos años.

El '10' también hizo especial énfasis en el significado de haber llevado la camiseta número 10 y la cinta de capitán. Según explicó, siempre intentó asumir ambos roles con respeto y responsabilidad, consciente de lo que significaba representar a Colombia dentro y fuera de la cancha.

James Rodríguez y su legado con Colombia

Durante su despedida, el volante no quiso atribuirse únicamente los éxitos alcanzados por Colombia. Por el contrario, destacó el trabajo de toda una generación de futbolistas, entrenadores, cuerpos técnicos y personas que estuvieron vinculadas al combinado nacional.

James también tuvo palabras especiales para su familia, especialmente para sus hijos, Salomé y Samuel, a quienes consideró una de sus principales motivaciones durante los momentos más difíciles de su carrera. "Muchas veces jugué por ellos", manifestó el colombiano, visiblemente emocionado.

Finalmente, James Rodríguez agradeció a los hinchas colombianos por acompañarlo durante todos estos años y aseguró que se marcha con la tranquilidad de haberlo entregado todo por la camiseta. "Yo me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo", sentenció.

Así, James Rodríguez se despide de la selección colombiana, dejando atrás una historia marcada por goles, liderazgo, la camiseta '10', la capitanía y momentos que quedarán en la memoria del fútbol colombiano. Su mensaje de despedida cierra oficialmente una etapa que marcó a toda una generación de aficionados.