Federación Colombiana anunció importante decisión sobre el futuro de Néstor Lorenzo tras el Mundial 2026

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció sobre la continuidad de Néstor Lorenzo en la selección de Colombia, tras realizar una evaluación sobre su trabajo y el rendimiento del equipo en el Mundial 2026. Tras varios días de incertidumbre, el máximo ente del fútbol colombiano anunció que se llegó a un acuerdo para la renovación de contrato con el estratega argentino de 60 años.

Federación Colombiana anuncia la renovación de Néstor Lorenzo

A través de un comunicado, la FCF confirmó la ampliación del contrato con Néstor Lorenzo, destacando además sus buenos números con el seleccionado 'cafetero' tras su llegada en 2022 procedente de Melgar de Arequipa.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores. El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.”, señala el comunicado.

Federación Colombiana confirma la continuidad de Néstor Lorenzo.

¿Cómo le fue a Colombia en el Mundial 2026?

Pese a que no igualó su mejor actuación histórica en copas del Mundo (cuartos de final en Brasil 2014), a Colombia le fue bien en el Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo avanzaron hasta los octavos de final, con buenos números y resultados en su travesía mundialista.

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

Fase de grupos (Grupo K)

Victoria 3-1 contra Uzbekistán

Victoria 1-0 contra RD Congo

Empate 0-0 con Portugal

Terminó primero del grupo con 7 puntos.

Tras clasificar invicto en fase de grupos, el cuadro tricolor derrotó por 1-0 a Ghana en dieciseisavos de final con gol de Jhon Arias. Sin embargo, en la siguiente instancia fue eliminado a manos de Suiza tras ser superado en la tanda de penales.

¿Por cuánto tiempo renovó Néstor Lorenzo?

Oficialmente, el comunicado de la Federación no informó la duración exacta del nuevo contrato con Néstor Lorenzo. Sin embargo, se espera que el entrenador permanezca al mando del equipo por los próximos cuatro años, es decir, durante todo el proceso clasificatorio al Mundial 2030.