La selección peruana de vóley sufrió una dura derrota al perder los tres amistosos contra Argentina en la Copa Salta, sin conseguir ganar ningún set. Ante este panorama, Vivian Baella expresó su inquietud por el desempeño del equipo nacional.

Durante su participación en el programa Bloqueo y Punto, Baella manifestó su tristeza por los resultados obtenidos en la gira por Argentina y anticipó que no espera un buen rendimiento en el próximo Campeonato Sudamericano, programado para septiembre en Río de Janeiro. Además, subrayó que la carga de la responsabilidad no recae únicamente en el entrenador Antonio Rizola.

"Yo lo único que puedo decir es mi sentir. A mí me da bastante pena los resultados de todos los partidos que jugó la selección este fin de semana. No sé, ni siquiera me atrevo a decir cuál es el augurio que pienso para el Sudamericano, porque no veo muchas cosas positivas. Creo que así venga el mejor entrenador del mundo, sea quien sea que esté al mando en estos momentos, el resultado no cambiaría", empezó declarando la exvoleibolista.

La selección peruana participará en el Sudamericano de Vóley.

La exvoleibolista también liberó de culpa a las jugadoras, afirmando que el equipo se esforzó al máximo, aunque no pudo alcanzar el nivel de Argentina.

"Son las chicas que están, las que están dando la cara, pero creo que más ya no se les puede exigir, porque están usando todos sus recursos. Como siempre digo, no juegan mal a propósito, simplemente las cosas no salen. El equipo de Argentina es superior al nuestro, es la verdad. No es que vamos a decir que el equipo peruano no jugó como debía, le faltó ganas, le faltó ánimo. La verdad es que el equipo argentino está por encima de nosotros, tanto físico como técnico, ya lo han demostrado este fin de semana y es lamentable", añadió.

Finalmente, señaló que espera que en algún punto la federación pueda reconciliarse con las voleibolistas que renunciaron a la selección peruana como por ejemplo Esmeralda Sánchez e Ysabella Sánchez.

"Espero que en un futuro, como comenté en el grupo, nos espere unos buenos años más para poder cambiar el resultado. Vamos a ver si en algún momento la gestión de la federación se reconcilia con las jugadoras, con algunas que todavía puedan seguir estando vigentes, porque como ya mencioné, tampoco es que ellas estén eternamente en su prime o sean jóvenes. Algunas incluso en unos años van a pasar los treinta años. Entonces no sé cuánto más les pueda quedar de buen nivel para que puedan formar la selección", finalizó.