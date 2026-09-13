Existen momentos que trascienden la competencia y permanecen en el recuerdo. En Santa Fe, Mariana Soriano llevó con orgullo la bandera de Perú, emocionando con el himno nacional fuera de casa. Como parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), obtuvo la medalla de plata en el florete individual femenino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, convirtiéndose en la primera atleta peruana en subir al podio esta edición.

El camino hacia esta medalla estuvo marcado por firme determinación y rápida adaptabilidad en cada asalto. Comenzó superando cinco-cuatro a la colombiana Tatiana Prieto, siguió con un 5-1 sobre la uruguaya María Papuchi, cayó 2-5 ante la brasileña Valentina Cassanello, pero se recuperó con victoria de 5-2 sobre la venezolana Anabella Acurero. Posteriormente, perdió por un ajustado 4-5 frente a la chilena Arantza Inostroza, antes de vencer a la colombiana Laura Guerra (15-7) y la venezolana Isis Giménez (15-13).

La semifinal puso a prueba el temple de Soriano contra Arantza Inostroza, quien había sido rival en etapas anteriores. Con un 15-14, Soriano logró superar un desafío de alta presión, asegurando su lugar en la final y una valiosa medalla para Perú.

En la final, su espíritu de competencia volvió a brillar ante Ana Di Renzo de Brasil. A pesar de no conseguir el oro, el resultado de 15-9 le aseguró la plata, destacándose como uno de sus logros internacionales más notables.

Este triunfo consolida a Soriano López como una de las promesas destacadas del florete femenino peruano. Su currículo incluye la conquista del título suramericano precadete en 2021, y obtuvo el oro en Colombia, y la histórica medalla de bronce por equipos lograda en marzo de 2026 en el Campeonato Panamericano Juvenil y Cadete de Bogotá, donde Perú venció 45-44 a México, marcando la primera medalla nacional por equipos en este campeonato.

La medalla alcanzada en Santa Fe demuestra un proceso constante de preparación con el apoyo de su equipo técnico y el Programa de Apoyo al Deportista del IPD. Estos Juegos Suramericanos fueron una plataforma para exhibir el progreso de una atleta que apunta con firmeza hacia próximos desafíos internacionales.

El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Óscar Fernández Cáceres, destacó el esfuerzo de Mariana Soriano y su equipo, subrayando la importancia de este éxito para el deporte de Perú. En ese sentido, el IPD seguirá respaldando a los representantes peruanos en su preparación y competencias internacionales.

Ventajas del Programa de Apoyo al Deportista

El Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte proporciona apoyo financiero y técnico a atletas de alto rendimiento, mejorando su entrenamiento para competencias nacionales e internacionales.



En 2026, el PAD apoya a más de 270 deportistas, integrando la estrategia del IPD para optimizar el entrenamiento de los seleccionados nacionales que se enfrentarán a retos deportivos como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.