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Perú vs Chile EN VIVO: hora y dónde ver partido del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino

No te pierdas el partido Perú vs Chile por la fecha número cuatro del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026, este domingo 13 de septiembre.

    Francisco Esteves
    Perú vs Chile EN VIVO.
    Perú vs Chile EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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    Con la selección eliminada de todo, ahora Perú enfrentará a Chile en un partido que promete muchas emociones por la fecha cuatro del Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026. Te contamos la hora y el canal de transmisión para este importante compromiso.

    Alianza Lima realizará una nueva presentación para la temporada 2026-27.

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    Perú viene de acumular tres derrotas de forma consecutiva, estas fueron ante sus similares de Argentina, Brasil y Colombia. Ahora, el combinado nacional buscará limpiar su imagen ante Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico.

    ¿A qué hora juega Perú vs Chile por Sudamericano de Vóley?

    Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

    México: 12.00 p. m.

    Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.

    Venezuela, Bolivia, Chile: 2.00 p. m.

    Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 3.00 p. m.

    España: 8.00 p. m.

    ¿Dónde ver Perú vs Chile EN VIVO por Sudamericano de Vóley?

    La transmisión del partido entre Perú vs Chile se verá por la señal en vivo de Latina (Canal 2). Se podrá sintonizar a nivel nacional para el gusto de los televidentes. Asimismo, tienes la opción vía streaming en el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV).

    Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley Femenino 2026

    Punteras: Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis)

    Opuestas: Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario)

    Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario)

    Centrales: Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano).

    Líberas: Mirian Patiño (Universitario), Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano) y Rachell Hidalgo (Regatas Lima).

    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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