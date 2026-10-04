D'Alessandro Montenegro rompió su silencio tras volver a jugar con Alianza Lima: "Falta mucho"

Uno de los futbolistas que Alianza Lima ha sumado para esta recta final del Torneo Clausura es D’Alessandro Montenegro, quien solo había disputado los encuentros de pretemporada y un partido de Copa Libertadores a inicios de año. El lateral está habilitado y se espera que sume minutos en los próximos encuentros del elenco blanquiazul en la Liga 1.

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Además de jugar ante Palestino, el exjugador de ADT también sumó minutos en el amistoso contra Melgar, que se jugó en Matute y terminó en empate 1-1. Se espera que sea una alternativa por la banda derecha como recambio de Luis Advíncula y además resalta por saber jugar en altura.

A su salida del estadio Alejandro Villanueva, Montenegro habló para el canal de YouTube de José Varela y más allá de solo soltar una frase corta, en ella pidió mucho apoyo a la afición para afrontar los siete encuentros que restan en el Clausura.

"(A los hinchas) que sigan apoyando, que falta mucho todavía", dijo el jugador en su diálogo con el periodista deportivo. Es la primera declaración tras volver a tener acción en el elenco victoriano.

¿Qué pasó con D’Alessandro Montenegro?

D’Alessandro Montenegro no jugó desde febrero hasta septiembre y más allá de no haber ningún pronunciamiento, la información difundida es que el jugador pudo dar positivo en el control antidoping del partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo en Asunción, por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

D'Alessandro Montenegro, lateral de Alianza Lima

Lo cierto es que este tema se manejó con mucha reserva, pero ahora el jugador de 23 años está habilitado y será un ‘refuerzo’ importante para el elenco victoriano en su pugna por el título nacional 2026, ya sea de forma directa ganando el Clausura o disputando una final.