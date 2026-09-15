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GOLPE de $7.000 a Walmart: la policía BUSCA a estas dos personas que se dieron a la fuga, ¿cómo fue el ROBO?
Dos hombres son buscados por un presunto robo de $7.724 en un Walmart de Tennessee. La Policía difundió sus características y pidió apoyo para identificarlos.
Dos hombres son buscados por la policía de Collierville, Tennessee, tras ser señalados como sospechosos de un robo que ocasionó una pérdida de $7.724 a Walmart. El hecho ocurrió el pasado 15 de agosto en el Walmart Money Center de una tienda ubicada en la ciudad.
Las autoridades estiman que el robo ocasionó a Walmart una pérdida de $7.724.
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¿Cómo fue el robo de más de $7.000 a Walmart?
De acuerdo con el Departamento de Policía de Collierville, los dos sospechosos realizaron varias transacciones de transferencia de dinero dentro del establecimiento. Durante el proceso, habrían utilizado un método conocido como "cambio rápido" para confundir al empleado mientras contaba el efectivo.
La maniobra permitió que los hombres se retiraran del lugar con una cantidad de dinero que, según las autoridades, generó una pérdida total de $7.724 para Walmart. El caso continúa bajo investigación en Estados Unidos, mientras los agentes intentan identificar y localizar a los responsables del robo.
Policía busca información sobre los sospechosos
El Departamento de Policía de Collierville pidió la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita identificar a los dos hombres buscados por el robo en Walmart.
Quienes reconozcan a alguno de los sospechosos pueden comunicarse con la División de Detectives del Departamento de Policía de Collierville al (901) 457-2520. También existe la opción de brindar información de manera anónima mediante un mensaje de texto al 847411. Para ello, se debe escribir "CPDTIP" y añadir los datos disponibles sobre los sospechosos.
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