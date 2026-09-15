¿Nacional o Gallardo? Se reveló estadio del Sporting Cristal vs Alianza Lima por el Clausura

Sporting Cristal y Alianza Lima protagonizarán uno de los duelos clave del Torneo Clausura de la Liga 1 cuando se midan por la fecha 14, jornada programada para jugarse a mitad de semana entre el 27 y el 29 de octubre. El cruce genera expectativa por el peso de ambas instituciones y por el impacto que podría tener en el tramo final del campeonato nacional.

En los últimos días creció la duda sobre el escenario para este choque, considerando que los celestes ejercieron su localía en el Alberto Gallardo ante Universitario durante el Torneo Apertura. Sin embargo, según la información del periodista Kevin Pacheco, todo apunta a que la directiva rimense mudará el partido al Estadio Nacional, recinto para el cual ya existen gestiones avanzadas con las autoridades correspondientes.

"Ese partido Cristal - Alianza, finalmente creo que va al Nacional con tres tribunas y no al Gallardo. Tengo entendido que con la promotora del evento musical ya están coordinando para que se pueda jugar el partido en el Nacional con tres tribunas. Solo hinchas de Cristal", dijo el periodista para 'Fútbol Satelite'.

Hasta ahora, el cuadro bajopontino marcha en la cuarta casilla de la tabla de posiciones del Clausura con 16 puntos, ubicándose a cuatro unidades del líder Universitario. Si bien restan varias jornadas por disputarse antes del cruce directo y las posiciones se moverán en el camino, la intención de los celestes es no ceder terreno en la tabla corta para llegar con opciones intactas a la recta decisiva.

Alianza Lima y Sporting Cristal jugaron en Matute por el Apertura

Por su parte, Alianza Lima se ubica actualmente en el undécimo lugar del segundo torneo del año, aunque sostiene un panorama favorable en el plano general. El elenco blanquiazul se mantiene bien posicionado en la Tabla Acumulada, un factor clave en sus aspiraciones para meterse en la definición por el título de la Liga 1.

¿Cómo quedó Alianza Lima vs Sporting Cristal en el Apertura?

El partido por el Apertura entre Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute quedó 1-1. Para los celestes adelantó Gustavo Cazzonatti y sobre el final igualó Esteban Pávez.