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Atención: Universitario busca tomar acciones legales contra Alianza tras incidentes en Matute
El gerente legal de Universitario, Adrián Gilabert, se pronunció en una reciente entrevista sobre los malos tratos hacia su delegación en el Estadio Alejandro Villanueva.
En el reciente clásico por el Torneo Clausura, Universitario de Deportes se impuso ante Alianza Lima. Sin embargo, después del triunfo se generó una controversia, debido a que el cuadro crema denunció presuntos malos tratos contra su delegación en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.
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Adrián Gilabert se pronunció sobre lo sucedido en Matute. Foto: Denganche
En este sentido, en conversación con el programa Denganche, Adrián Gilabert, gerente legal de la ‘U’ se pronunció al respecto señalando que están trabajando para tomar las acciones legales correspondientes por estos hechos ocurridos el pasado sábado 12 de setiembre.
"Estamos tomando acciones legales (por lo ocurrido en Matute) para cerrar este tipo de capítulos y para proteger a las personas que irán a ese estadio de ahora en adelante. No por lo que pasó, sino por lo que podamos evitar en el futuro. Queremos encontrar responsables", empezó explicando Gilabert.
El representante crema mostró su indignación por el recibimiento que les dieron en el recinto deportivo, señalando que eso no representa los valores que el fútbol debe mostrar ante el público espectador.
"Es un partido de fútbol. No puede ir más allá. No puedes romper códigos ni tratar a la gente como si no fuesen humanos. No puedes encerrarlos en un camerino ni restringir derechos que el propio reglamento establece. Nosotros seguiremos tratando a nuestras visitas como lo merecen. La gente no tiene porque pagar los platos rotos de las decisiones de dirigentes que no están a la altura de un espectáculo deportivo”, complementó.
Universitario denunció malos tratos en estadio de Matute
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