Alianza Lima quiere dar el batacazo con el fichaje de Ángela Leyva: "Negociaciones avanzadas"

Alianza Lima quiere lograr un nuevo hito en su historia en la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, donde buscarán consagrarse como tetracampeones. Sin embargo, las íntimas también quieren destacar en el Mundial de Clubes y se conoció que están buscando el fichaje de Ángela Leyva, figura de la selección peruana.

Alianza Lima quiere dar el batacazo con el fichaje de Ángela Leyva

La dirección deportiva de Alianza Lima aún no da por cerrado el mercado de fichajes. El periodista Gerson Cuba reveló que el club blanquiazul está interesado en concretar la llegada de Ángela Leyva para esta campaña y que las conversaciones entre ambas partes se encontrarían bastante avanzadas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la voleibolista nacional suena como posible refuerzo de la escuadra íntima. Apenas finalizó la campaña pasada, ya habían surgido rumores sobre una posible llegada al club. Ahora, solo queda esperar para conocer si las negociaciones llegan a buen puerto.

Ángela Leyva suena como fichaje de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley

“Ángela Leyva y Alianza Lima mantienen negociaciones avanzadas. Veremos si las conversaciones llegan a buen puerto y el acuerdo se concreta próximamente”, reveló el citado comunicador.

De concretarse esta operación, la ‘Matadorcita’ llegaría a Alianza Lima en condición de agente libre, luego de haber rescindido su contrato con el Besiktas de Turquía. De esta forma, las íntimas no tendrían que realizar ningún pago por concepto de transferencia para concretar su fichaje.

Trayectoria de Ángela Leyva

Universidad San Martín (Perú).

Osasco/Audax (Brasil).

PTT Spor (Turquía).

Yenisey Krasnoyarsk (Rusia).

Béziers Volley (Francia).

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü (Turquía).

Aydın Büyükşehir Belediyespor (Turquía).

Besiktas (Turquía).

Fichajes de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley

Por el momento, Alianza Lima ha concretado cinco incorporaciones para esta nueva temporada. Se trata de las jugadoras Flavia Montes, Cristina Cuba, Taylor Fricano y Allison Holland. De igual manera, Alejandro Schneider también llegó al club como el nuevo entrenador en busca del tetracampeonato.