Alianza Lima jugará el Mundial de Clubes de Vóley 2026: íntimas clasificaron al torneo de Sao Paulo

Alianza Lima volverá a disputar el torneo más prestigioso con los mejores clubes del mundo. Sucede que las actuales tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley clasificaron al Mundial de Clubes Vóley 2026 de la FIVB que se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil.

De acuerdo a la información de Ovación, el equipo femenino logró obtener este pase para competir este campeonato por segunda vez en su historia a través de una invitación particular.

Sucede que en el Sudamericano de Clubes 2026, que se realizó en nuestro país, los dos equipos que obtuvieron las plazas deportivas para el Mundial fueron los brasileños SESI Vôlei Bauru (campeón) y Osasco São Cristóvão Saúde (subcampeón), mientras que Alianza Lima se quedó con el tercer lugar y la medalla de bronce tras imponerse por 3-1 ante la Universidad San Martín.

No obstante, Osasco fue finalmente designado como el club anfitrión del Mundial de Clubes 2026 y ya el equipo brasileño había asegurado su participación gracias a su desempeño en el Sudamericano, donde finalizó en segundo lugar, por lo que esta condición de local permitió que se considerara la reasignación de una plaza adicional.

En este contexto, Alianza Lima, al haber culminado en la tercera posición del torneo continental, se posicionó como el principal candidato para ocupar ese espacio y fue finalmente invitado a completar el cuadro del Mundial, que se llevará a cabo del 8 al 13 de diciembre de 2026 en Sao Paulo, Brasil.

Con esta invitación, el club blanquiazul tendrá la oportunidad de competir nuevamente en la máxima cita del fútbol de clubes a nivel mundial. Esta será su segunda participación consecutiva, tras su histórica actuación en la edición de 2025, donde se convirtió en el primer equipo peruano en participar en el Mundial de Clubes.

Blanquiazules hicieron una histórica campaña. Foto: Alianza Lima

¿Cómo le fue a Alianza Lima en su primera participación en el Mundial de Vóley?

El Club Alianza Lima tuvo una destacada participación en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino FIVB 2025, disputado en São Paulo, Brasil, durante el mes de diciembre. Integró el Grupo A y no logró clasificar a las semifinales, pero dejó una imagen competitiva ante rivales de élite mundial.