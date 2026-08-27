Selección peruana anunció la desconvocatoria de dos históricas para el Sudamericano de Vóley

Estamos a pocos días de que empiece el Sudamericano de Vóley en Río de Janeiro 2026 que dará tres cupos al Mundial 2027 y la selección peruana anunció la desconvocatoria de dos históricas: Karla Ortiz y Thaysa Mc Leod.

A través de un comunicado oficial emitido en sus redes sociales, la Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció que estas voleibolistas no formarán parte del equipo nacional que ingresa a la fase final de sus entrenamientos con miras a la competencia que arrancará el próximo 8 de septiembre.

Antonio Rizola, entrenador de la selección peruana, fue el encargado de señalar por qué ambas jugadoras no formarán parte de la selección final e indicó al mismo tiempo que aún hay tres cupos que se definirán en los próximos días.

“Karla, es una de las personas que más ha colaborado con nosotros y es una de las capitanas históricas de Perú. No podemos exigirle más de lo que ella nos entrega, pero la competencia será bastante difícil en Brasil”, empezó declarando el estratega de la Bicolor.

Con respecto a Mc Leod, Rizola apuntó: “En el caso de Thaysa, debo reconocer el esfuerzo que ha venido realizando en estos dos últimos años, por llegar al lugar que desea; sin embargo, la cercanía del torneo no garantiza que se pueda lograr ese objetivo en este momento”.

Karla Ortiz y Thaisa Mc Leo no disputarán el Sudamericano.

Fixture de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

El torneo continental se jugará bajo el formato de todos contra todos, donde Perú buscará adueñarse de uno de los tres cupos al Mundial 2027 y pelear por la plaza directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: