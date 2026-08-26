La selección peruana de vóley regresó de su gira internacional sin lograr victorias en los tres encuentros disputados contra Argentina y tras la conclusión de la Copa Salta 2026, Facundo Morando, entrenador de las Panteras, analizó el desempeño de la Bicolor.

El joven técnico, reconocido por su exitoso paso por Alianza Lima donde consiguió el tan ansiado tricampeonato, afirmó que actualmente sus jugadoras están un nivel por encima del equipo dirigido por Antonio Rizola.

"El último partido es el que más disfrute. Es ese que decís, ‘Bueno… El fruto del trabajo de todos estos años", empezó declarando el exentrenador blanquiazul en diálogo con Fox Sports Argentina.

Tras evaluar los tres partidos amistosos, Facundo Morando destacó que, en el ámbito de la selección mayor, se observa una clara superioridad. No obstante, subrayó que esta diferencia disminuye en las categorías juveniles.

"Hoy, con la selección mayor de Argentina, quizás es inferior (Perú), pero con la selección juvenil fuimos a Lima hace tres meses y fue un 3-2 muy peleado. Bueno, hoy fue un 3-0 con un equipo casi idéntico. Marca el trabajo y la proyección que tienen estas chicas desde lo técnico y lo físico", añadió el argentino de 38 años.

Luego, concluyó: "Hoy hay tres equipos en Sudamérica. Brasil está un escalón por encima del continente. Después están Colombia y Argentina, que hace bastante son muy parejos. Luego están Perú, Chile y Venezuela que atraviesan una realidad más de desarrollo".

¿Cuándo juega Perú y Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

La selección peruana iniciará su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley enfrentando a Argentina. Este torneo, que ofrece tres plazas para el Mundial, se disputará el martes 8 de septiembre a las 12.00 p. m. La expectativa es alta entre la afición, que espera un buen desempeño del equipo nacional en este importante certamen.