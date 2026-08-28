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Se revelaron los posibles rivales de Alianza Lima tras clasificar al Mundial de Vóley 2026

Alianza Lima ya conoce a los posibles rivales que deberá enfrentar en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, al cual acaba de clasificar.

    Francisco Esteves
    Se revelaron los posibles rivales de Alianza Lima.
    Se revelaron los posibles rivales de Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
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    Recientemente se confirmó la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, lo que generó una profunda emoción entre su hinchada. En ese sentido, ahora se filtró la lista de posibles rivales del cuadro blanquiazul en la cita intercontinental más prestigiosa de la Federación Internacional de Vóley (FIVB).

    Facundo Morando es actual entrenador de la selección argentina.

    PUEDES VER: Ex DT de Alianza Lima y hoy entrenador de Argentina minimizó a Perú tras amistosos: "Son inferiores"

    Pese a que quedó tercero en el Sudamericano de Vóley y únicamente clasificaban campeón y subcampeón al torneo más importante de la disciplina, las blanquiazules obtuvieron su boleto gracias a que Osasco São Cristóvão Saúde (subcampeón) accedió debido a que Brasil será el país anfitrión del certamen. Es decir, faltaba quién acompañara a SESI Vôlei Bauru (campeón) y finalmente se decidió que sea la escuadra de Matute.

    Ahora, con su participación confirmada, Alianza Lima pudo conocer la lista de rivales que podrá enfrentar cuando la designación de grupos se realice. Estos son: Osasco (Brasil), Vakifbank (Turquía), Sesi (Brasil), Eczacibasi (Turquía), Nakhon Ratchasima (Tailandia), Nec Red Rockets (Japón) y Al-Ahly (Egipto).

    Alianza Lima

    Alianza Lima participará en el Mundial de Vóley 2026 en Sao Paulo.

    De esta forma, las blanquiazules ahora esperan para el inicio del torneo, pero a la par también se preparan para lo que será la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, donde buscará el histórico tetracampeonato para alegría de sus hinchas. Recordemos que ahora las íntimas tienen un nuevo director técnico: Alejandro Schneider.

    ¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026?

    El Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil, desde el 8 hasta el 13 de diciembre. Es decir, las blanquiazules disputarán esta competición en paralelo con el torneo nacional.

    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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