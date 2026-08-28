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Se revelaron los posibles rivales de Alianza Lima tras clasificar al Mundial de Vóley 2026
Alianza Lima ya conoce a los posibles rivales que deberá enfrentar en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, al cual acaba de clasificar.
Recientemente se confirmó la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, lo que generó una profunda emoción entre su hinchada. En ese sentido, ahora se filtró la lista de posibles rivales del cuadro blanquiazul en la cita intercontinental más prestigiosa de la Federación Internacional de Vóley (FIVB).
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Pese a que quedó tercero en el Sudamericano de Vóley y únicamente clasificaban campeón y subcampeón al torneo más importante de la disciplina, las blanquiazules obtuvieron su boleto gracias a que Osasco São Cristóvão Saúde (subcampeón) accedió debido a que Brasil será el país anfitrión del certamen. Es decir, faltaba quién acompañara a SESI Vôlei Bauru (campeón) y finalmente se decidió que sea la escuadra de Matute.
Ahora, con su participación confirmada, Alianza Lima pudo conocer la lista de rivales que podrá enfrentar cuando la designación de grupos se realice. Estos son: Osasco (Brasil), Vakifbank (Turquía), Sesi (Brasil), Eczacibasi (Turquía), Nakhon Ratchasima (Tailandia), Nec Red Rockets (Japón) y Al-Ahly (Egipto).
Alianza Lima participará en el Mundial de Vóley 2026 en Sao Paulo.
De esta forma, las blanquiazules ahora esperan para el inicio del torneo, pero a la par también se preparan para lo que será la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, donde buscará el histórico tetracampeonato para alegría de sus hinchas. Recordemos que ahora las íntimas tienen un nuevo director técnico: Alejandro Schneider.
¿Cuándo empieza el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026?
El Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 se llevará a cabo en Sao Paulo, Brasil, desde el 8 hasta el 13 de diciembre. Es decir, las blanquiazules disputarán esta competición en paralelo con el torneo nacional.
¡Vamos al Circo!
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