Franco Navarro Jr. criticó precios de entradas para el Alianza vs Juan Pablo II: "No son populares"

Alianza Lima visitará a Juan Pablo II College en Chongoyape por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules se medirán ante los auriblancos el próximo domingo 6 de setiembre y el cuadro local sorprendió al revelar los altos precios de las entradas para este compromiso. Sobre este hecho se pronunció Franco Navarro Jr., gerente deportivo de Alianza, quien cuestionó los elevados montos para poder presenciar el encuentro en el Complejo Deportivo de Chongoyape.

Franco Navarro Jr. cuestionó los precios de las entradas para el partido contra Juan Pablo II en Chongoyape

En entrevista para el programa 'Fútbol Satélite', el directivo íntimo lamentó que el club Juan Pablo II haya fijado unos precios tan elevados para las entradas del encuentro, en ese sentido, expresó su solidaridad con los hinchas blanquiazules, quienes harán el esfuerzo de ver al equipo de sus amores en Chongoyape.

“El jugar en Chongoyape, el equipo es de Chongoyape, nos está llevando a jugar a su ciudad, en ese sentido no (tengo problemas), me da mucha pena sí por los hinchas, por los precios de las entradas que no son precios populares, pero, el jugar en Chongoyape, no es que estén sacando ventaja, están jugando en su localía”, manifestó Navarro.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el Alianza Lima vs Juan Pablo II?

Vale señalar que para el duelo ante los íntimos, estarán habilitadas tres tribunas: Occidente, Oriente central B y Oriente lateral sur. Según la información que figura en la página Vaope.com, portal donde se pueden adquirir las entradas, el precio para Oriente central B es de S/250,00, mientras que Oriente lateral (zona donde estará la hinchada de Alianza), tiene un costo de S/200,00. Asimismo, las entradas para Occidente ya fueron agotadas.

Precios de las entradas para el partido.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima vs Juan Pablo II se llevará a cabo el próximo domingo 6 de setiembre a las 3.00 p. m. en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. La transmisión de este encuentro será a través de la señal de L1 MAX y L1 Play.