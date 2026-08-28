¿En riesgo para el clásico? Alianza Lima y los jugadores que acumulan amarillas en el Torneo Clausura

Alianza Lima recibirá este sábado 29 de agosto en Matute a Deportivo Garcilaso. Los blanquiazules se mantienen enfocados en lo que será uno de los duelos más importantes del certamen ante un rival directo en la pugna por el primer lugar del Torneo Clausura 2026.

No obstante, existe cierta incertidumbre sobre las posibles bajas que tendría el cuadro blanquiazul para sus siguientes duelos ante Juan Pablo II en la fecha 8 y el clásico frente a Universitario de Deportes por la fecha 9. En esta nota te contamos qué jugadores podrían quedar fuera del encuentro en Chongoyape y del clásico por acumulación de tarjetas amarillas.

¿Qué jugadores de Alianza Lima corren riesgo de perderse el clásico por acumulación de amarillas?

Según información del periodista Gerson Cuba, en Alianza Lima existen un total de diez futbolistas amonestados, de los cuales, Paolo Guerrero y Renzo Garcés acumulan dos cartulinas, mientras que Eryc Castillo, Luis Advíncula, Marco Huamán, Federico Girotti, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Nicolás Díaz, Esteban Pavez y Mateo Antoni, suman una tarjeta cada uno.

Alianza Lima y los jugadores que tiene amonestados de cara a los próximos partidos del Clausura.

Es decir, de no haber ninguna expulsión en el partido ante el 'Pedacito de Cielo', ningún jugador corre con riesgo de perderse los próximos cotejos ante los cremas y los auriblancos. Cabe precisar que se necesitan cinco tarjetas para que un jugador sea suspendido en la siguiente fecha.

Próximos partidos de Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

Recordemos que, además del partido de este sábado 29 de agosto ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7, Alianza Lima jugará contra Juan Pablo II en la fecha 8 del Clausura en Chongoyape el próximo domingo 6 de setiembre a las 3.00 p. m. (hora peruana). Posteriormente, los dirigidos por Pablo Guede quedarán concentrados para el clásico frente a Universitario, que se llevará a cabo el próximo 12 de setiembre a las 8.00 p. m. en Matute, por la fecha 9.