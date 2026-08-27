Internacional y Gremio protagonizaron un tremendo partidazo por el clásico de Porto Alegre por la ida de los cuartos de final de la Copa Betano de Brasil. Encuentro en el que fue titular el peruano Erick Noriega, quien tuvo un gran rendimiento en la primera mitad.

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Precisamente durante el minuto 38 el relator Julián Fernández y el comentarista Leandro Buonsante de la cadena internacional DSports se deshicieron en elogios hacia el mediocampista de 24 años e incluso recordaron la campaña internacional de Alianza Lima al mando de Néstor Gorosito.

"El peruano Noriega, el hombre que salió de Alianza Lima", empezó diciendo Julián Fernández, a lo que Buonsante recordó que "lo dirigió Néstor Gorosito".

Ante esto, Fernández apuntó: "Claro, aquel equipo que eliminó a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores" y después, su compañero añadió: "El 'Biri Biri' de Gorosito. Noriega en esa serie jugó muy bien, le metió como loco, recuerdo que en Perú estuvo al borde de ser echado".

¿Cómo le va a Erick Noriega en Gremio?

Erick Noriega llegó a Gremio a mediados de agosto de 2025 procedente de Alianza Lima. Desde su incorporación, el futbolista peruano se ha afianzado como una pieza polivalente alternando entre el mediocentro defensivo y la zaga central.

De sus 49 partidos jugados, ha disputado 31 por el Brasileirao (Serie A), 8 del Campeonato Gaúcho, 6 de la Copa Sudamericana y 3 por la Copa Brasil. Además, cuenta con un título profesional que es el Campeonato Gaúcho obtenido en 2026.