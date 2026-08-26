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Partidos de hoy, jueves 27 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce a detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 27 de agosto. Repasa los duelos en la Copa de la Liga, LaLiga de España, Europa League y más.
Este jueves 27 de agosto se realizarán partidazos por distintas ligas nacionales e internacionales. Por ejemplo, ADT y Moquegua jugarán por la Copa de la Liga, luego Barcelona enfrentará al Athletic Club por LaLiga, se jugarán los cruces por la Europa League y más. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Copa de la Liga
|Partido
|Horario
|Canal
|ADT vs Moquegua
|3.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Celta de Vigo vs Osasuna
|1.30 p. m.
|DSports y DGO
|Barcelona vs Athletic Club
|2.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|Ararat-Armenia vs Univ. Craiova
|11.00 a. m.
|1TV
|Iberia 1999 vs Jagiellonia
|11.00 a. m.
|Polsat
|Kauno Zalgiris vs Besiktas
|12.00 p. m.
|DAZN
|Lilleström vs Egnatia
|12.00 p. m.
|VG+
|Omonia vs St. Truiden
|12.00 p. m.
|DAZN
|Plzen vs Estrella Roja
|12.00 p. m.
|RTS 2
|Salzburgo vs Mjallby
|12.00 p. m.
|Arena Sport 1
|Aarhus vs Benfica
|1.00 p. m.
|Sport TV
|CSKA Sofia vs OFI Creta
|1.00 p. m.
|Cosmote Sport 2
|Thun vs Lech Poznan
|1.00 p. m.
|Onefootball
|Anderlecht vs Kairat Almaty
|1.30 p. m.
|atv
|Ferencvaros vs Trabzonspor
|1.30 p. m.
|Xsports
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Estudiantes L. P. vs Barracas Central
|5.00 p. m.
|TyC Sports
|Platense vs Instituto
|7.15 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Always Ready vs Aurora
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Independiente vs Guabirá
|5.30 p. m.
|Entel Gol
|Bolívar vs Academia del Balompié
|7.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Copa Betano de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Internacional vs Gremio
|6.00 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Llanes vs Millonarios
|6.10 p. m.
|RCN
|Inter Bogotá vs Dep. Pasto
|8.15 p. m.
|Win+
Partidos de hoy por la Carabao Cup
|Partido
|Horario
|Canal
|Chelsea vs Luton
|1.30 p. m.
|Disney+
|Fulham vs Wimbledon
|2.00 p. m.
|Arena Sports
Partidos de hoy por la Copa de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Guaireña FC vs 12 de Octubre
|2.00 p. m.
|-
|Resistencia vs Cerro Porteño
|4.30 p. m.
|-
Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Fénix vs Liverpool
|1.00 p. m.
|Disney+
|Nacional vs Albion
|4.15 p. m.
|Disney+
¡Vamos al Circo!
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