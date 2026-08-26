Partidos de hoy, jueves 27 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este jueves 27 de agosto se realizarán partidazos por distintas ligas nacionales e internacionales. Por ejemplo, ADT y Moquegua jugarán por la Copa de la Liga, luego Barcelona enfrentará al Athletic Club por LaLiga, se jugarán los cruces por la Europa League y más. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

Partido Horario Canal ADT vs Moquegua 3.00 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por LaLiga

Partido Horario Canal Celta de Vigo vs Osasuna 1.30 p. m. DSports y DGO Barcelona vs Athletic Club 2.00 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Europa League

Partido Horario Canal Ararat-Armenia vs Univ. Craiova 11.00 a. m. 1TV Iberia 1999 vs Jagiellonia 11.00 a. m. Polsat Kauno Zalgiris vs Besiktas 12.00 p. m. DAZN Lilleström vs Egnatia 12.00 p. m. VG+ Omonia vs St. Truiden 12.00 p. m. DAZN Plzen vs Estrella Roja 12.00 p. m. RTS 2 Salzburgo vs Mjallby 12.00 p. m. Arena Sport 1 Aarhus vs Benfica 1.00 p. m. Sport TV CSKA Sofia vs OFI Creta 1.00 p. m. Cosmote Sport 2 Thun vs Lech Poznan 1.00 p. m. Onefootball Anderlecht vs Kairat Almaty 1.30 p. m. atv Ferencvaros vs Trabzonspor 1.30 p. m. Xsports

Partidos de hoy por la Copa Argentina

Partido Horario Canal Estudiantes L. P. vs Barracas Central 5.00 p. m. TyC Sports Platense vs Instituto 7.15 p. m. TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

Partido Horario Canal Always Ready vs Aurora 2.00 p. m. Entel Gol Independiente vs Guabirá 5.30 p. m. Entel Gol Bolívar vs Academia del Balompié 7.30 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa Betano de Brasil

Partido Horario Canal Internacional vs Gremio 6.00 p. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Partido Horario Canal Llanes vs Millonarios 6.10 p. m. RCN Inter Bogotá vs Dep. Pasto 8.15 p. m. Win+

Partidos de hoy por la Carabao Cup

Partido Horario Canal Chelsea vs Luton 1.30 p. m. Disney+ Fulham vs Wimbledon 2.00 p. m. Arena Sports

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

Partido Horario Canal Guaireña FC vs 12 de Octubre 2.00 p. m. - Resistencia vs Cerro Porteño 4.30 p. m. -

Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay