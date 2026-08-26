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Partidos de hoy, jueves 27 de agosto: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce a detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 27 de agosto. Repasa los duelos en la Copa de la Liga, LaLiga de España, Europa League y más.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este jueves 27 de agosto.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este jueves 27 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este jueves 27 de agosto se realizarán partidazos por distintas ligas nacionales e internacionales. Por ejemplo, ADT y Moquegua jugarán por la Copa de la Liga, luego Barcelona enfrentará al Athletic Club por LaLiga, se jugarán los cruces por la Europa League y más. Revisa acá la agenda de los partidos de hoy.

Barcelona y Athletic Bilbao se enfrentan en partido por LaLiga

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Bilbao y dónde ver partido por LaLiga?

Partidos de hoy por la Copa de la Liga

PartidoHorarioCanal
ADT vs Moquegua3.00 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Celta de Vigo vs Osasuna1.30 p. m.DSports y DGO
Barcelona vs Athletic Club2.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Europa League

PartidoHorarioCanal
Ararat-Armenia vs Univ. Craiova11.00 a. m.1TV
Iberia 1999 vs Jagiellonia11.00 a. m.Polsat
Kauno Zalgiris vs Besiktas12.00 p. m.DAZN
Lilleström vs Egnatia12.00 p. m.VG+
Omonia vs St. Truiden12.00 p. m.DAZN
Plzen vs Estrella Roja12.00 p. m.RTS 2
Salzburgo vs Mjallby12.00 p. m.Arena Sport 1
Aarhus vs Benfica1.00 p. m.Sport TV
CSKA Sofia vs OFI Creta1.00 p. m.Cosmote Sport 2
Thun vs Lech Poznan1.00 p. m.Onefootball
Anderlecht vs Kairat Almaty1.30 p. m.atv
Ferencvaros vs Trabzonspor1.30 p. m.Xsports

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Estudiantes L. P. vs Barracas Central5.00 p. m.TyC Sports
Platense vs Instituto7.15 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Always Ready vs Aurora2.00 p. m.Entel Gol
Independiente vs Guabirá5.30 p. m.Entel Gol
Bolívar vs Academia del Balompié7.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa Betano de Brasil

PartidoHorarioCanal
Internacional vs Gremio6.00 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Llanes vs Millonarios6.10 p. m.RCN
Inter Bogotá vs Dep. Pasto8.15 p. m.Win+

Partidos de hoy por la Carabao Cup

PartidoHorarioCanal
Chelsea vs Luton1.30 p. m.Disney+
Fulham vs Wimbledon2.00 p. m.Arena Sports

Partidos de hoy por la Copa de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Guaireña FC vs 12 de Octubre2.00 p. m.-
Resistencia vs Cerro Porteño4.30 p. m.-

Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay

PartidoHorarioCanal
Fénix vs Liverpool1.00 p. m.Disney+
Nacional vs Albion4.15 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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