Copa Sudamericana cambia reglas en semifinales: ¿Cienciano, si clasifica, no podrá jugar en Cusco?

Cienciano va por la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana y para ello debe vencer a Montevideo City Torque, ya que ambos clubes están a horas de enfrentarse en Uruguay. El cuadro cusqueño mantiene la ventaja gracias al 2-0 obtenido en el partido de ida, por lo que únicamente debe mantener esa diferencia. En medio de ello, la Conmebol confirmó que para semifinales cambiarán las reglas de sus competiciones debido a que se pedirá una mayor cantidad de aforo en los estadios.

Esta noticia causó una gran duda en los hinchas del conjunto imperial, ya que desconocen si el club podrá disputar la siguiente instancia en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en caso acceda. Por ejemplo, la primera víctima ha sido Vasco Da Gama, ya que no jugará ante Boca Juniors en su recinto deportivo (Estadio São Januário) y deberá mudarse a otro. La principal alternativa es el histórico Maracaná.

Pese a tal cambio, la situación no afectará demasiado al cuadro brasileño debido a que se mudará a un escenario de su misma ciudad; sin embargo, esto sí sería perjudicial para Cienciano debido a que los imperiales aprovechan la altura para sacar ventaja. Es decir, si los mandan a jugar a Lima podría terminar pasándoles factura. No obstante, para alegría de sus aficionados, el 'Papá' sí tiene permitido usar su localía habitual en caso avance a las semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Cuál es el cambio de la Conmebol?

Resulta que la Conmebol únicamente exige que, desde la mencionada instancia, todos los recintos deportivos tengan capacidad para albergar por lo menos 30.000 espectadores, condición que no cumple Vasco Da Gama, pero sí los de Cusco. Y es que el Estadio Inca Garcilaso de la Vega tiene un aforo para 42.000 personas, por lo que no habrá ningún inconveniente. Eso sí, primero Cienciano debe derrotar a Montevideo City Torque.

Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Cienciano vs Montevideo City: hora y canal de transmisión

El partido será este jueves 17 de septiembre, desde las 7.30 p. m. de Lima, Perú, y 9.30 p. m. de Montevideo, Uruguay. Además, la transmisión del encuentro internacional será mediante la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica, y también podrás ver el duelo totalmente online a través de DGO si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.