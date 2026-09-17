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DT de Montevideo City envió fuerte mensaje a Cienciano previo al partido de vuelta: "Estamos convencidos"

Marcelo Méndez, DT de Montevideo City, aseguró que sus dirigidos están para dar pelea esta noche al 'Papá' por Copa Sudamericana.

Eduardo Chirinos
DT de Montevideo City habló en la previa del duelo ante Cienciano por Copa Sudamericana
DT de Montevideo City habló en la previa del duelo ante Cienciano por Copa Sudamericana | Foto: Composición Líbero
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Cienciano medirá fuerzas HOY jueves 17 de septiembre con Montevideo City Torque, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá de América’ llega con ventaja en el marcador global tras ganar por 2-0 en la ida, con goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondaraín. A pocas horas del encuentro decisivo, Marcelo Méndez, DT del ‘Ciudadano’, se pronunció sobre el partido y no dudó en enviar un contundente mensaje a los cusqueños.

Cienciano vs Montevideo City EN VIVO por Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City EN VIVO por Copa Sudamericana: canal, a qué hora juegan y pronóstico

¿Qué dijo Marcelo Méndez, DT de Montevideo City, sobre el partido de vuelta ante Cienciano?

En declaraciones para DSports Uruguay, el estratega confesó que la escuadra imperial será un rival complicado de vencer pese a que cerrarán la llave de locales, sin embargo, expresó su confianza en que sus dirigidos lograrán el ansiado pase a las semifinales del certamen continental.

Somos el único equipo (uruguayo) que está compitiendo a esta altura en copa internacional. Arrancamos muchos y quedamos poquitos, así que bueno, esperemos hacer las cosas bien y poder continuar. Durísimo (el partido), es un rival que ha mostrado diferentes formas de jugar de visitante. Hay un poco de incertidumbre por el planteamiento que pueda llegar a hacer el equipo (Cienciano), pero estamos convencidos y muy concentrados en lo que podamos hacer nosotros, señaló.

Cienciano, Montevideo City Torque, Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

De esta manera, Méndez aclaró que Montevideo City Torque buscará imponer su localía para revertir el marcador global adverso y cerrar la clasificación en Uruguay, tras caer en su visita al Estadio Inca Garcilaso de la Vega hace una semana.

¿A qué hora juegan Cienciano y Montevideo City Torque?

El partido de vuelta entre Cienciano y Montevideo City Torque está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya) en el histórico Estadio Centenario. Vale resaltar que Cienciano llega a este encuentro con las bajas de Claudio Núñez (suspensión) y Alejandro Hohberg (lesión).

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