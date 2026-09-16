¿Cuánto dinero ganará Cienciano si elimina a Montevideo City Torque y llega a semifinales?

Cienciano no solo se juega la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño también tiene en disputa un importante premio económico que podría incrementar considerablemente los ingresos obtenidos durante su campaña internacional. El 'Papá' llega a la revancha ante Montevideo City Torque con una ventaja de 2-0 conseguida en Cusco y depende de sí mismo para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

¿Cuánto dinero ganará Cienciano si llega a semifinales de Copa Sudamericana?

Si Cienciano consigue eliminar a Montevideo City Torque y clasifica a las semifinales, recibirá US$800 mil adicionales como premio de la Conmebol. De acuerdo con los montos reportados para esta edición de la Copa Sudamericana, el conjunto cusqueño ya acumula US$2,575 mil en premios y elevaría esa cifra hasta US$3,375 mil con el pase a la siguiente ronda.

Se trata del premio correspondiente a avanzar desde los cuartos de final hacia las semifinales y no incluye otros posibles ingresos que el club pueda generar por taquilla u otros conceptos.

Premios de la Conmebol en la Copa Sudamericana 2026.

¿Qué necesita Cienciano para ganar ese premio?

El escenario es favorable para el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo. Cienciano ganó 2-0 el primer partido y llegará a Montevideo con dos goles de ventaja en el marcador global. El 'Papá' avanzará si gana, empata o pierde por un gol de diferencia. Si el cuadro uruguayo consigue un 2-0, la serie quedará igualada y deberá definirse mediante penales. Una derrota de Cienciano por tres goles o más significará la eliminación y, por consecuencia, la pérdida de la posibilidad de sumar los US$800 mil correspondientes a la clasificación.

¿Cuánto dinero lleva acumulado Cienciano en la Sudamericana?

La campaña internacional del conjunto cusqueño ya le permitió alcanzar una cifra importante en premios de Conmebol. Antes de disputar la revancha de los cuartos de final, Cienciano registra US$2,575 mil acumulados en el torneo.

El cuadro imperial ha ido incrementando esa bolsa a medida que superó las distintas etapas de la competencia. Ahora, una clasificación a semifinales representaría un nuevo salto económico y llevaría el acumulado hasta los US$3,375 mil.

Además del dinero, Cienciano buscará volver a instalarse en una semifinal internacional después de haber construido una de las campañas más recordadas del fútbol peruano. El equipo cusqueño conquistó la Copa Sudamericana en 2003 y ahora tiene nuevamente la posibilidad de acercarse a una instancia decisiva del torneo.

La definición ante Montevideo City Torque será, por tanto, una cita con implicancias deportivas y económicas. El 'Papá' tiene 90 minutos por delante para defender su ventaja de 2-0, asegurar su clasificación y añadir otros US$800 mil a su campaña continental.