Cienciano vs. Montevideo City: ¿Qué pasa si el 'Papá' pierde por 1, 2 o 3 goles?

Cienciano afrontará un partido decisivo ante Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' consiguió una ventaja de 2-0 en el encuentro de ida disputado en Cusco, resultado que le permite llegar a la revancha con un margen importante, aunque todavía deberá completar la tarea para asegurar su clasificación a las semifinales del torneo internacional.

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Cienciano y los escenarios en caso de una derrota en Uruguay

La gran pregunta de los hinchas es qué ocurrirá si el conjunto cusqueño pierde en Uruguay. Si Cienciano cae por 1-0, mantendrá la ventaja global de 2-1 y avanzará a la siguiente ronda. En ese escenario, el equipo dirigido por el comando técnico cusqueño no necesitaría marcar para conseguir su boleto a semifinales, aunque deberá sostener la presión del conjunto uruguayo durante los 90 minutos.

El panorama cambia si Montevideo City Torque consigue ganar por 2-0. En ese caso, el marcador global quedaría igualado 2-2 y la serie deberá resolverse de acuerdo con el reglamento de la Copa Sudamericana para esta instancia: tanda de penales.

¿Y qué ocurre si el equipo uruguayo gana por 3-0? Cienciano perdería la serie por un marcador global de 3-2 y quedaría eliminado de la Copa Sudamericana. Por esa razón, la diferencia conseguida en Cusco representa una ventaja que el 'Papá' deberá administrar con inteligencia en la revancha.

Cienciano lleva una diferencia de 2 goles en la serie contra Montevideo City Torque.

Cienciano puede conseguir resultados positivos en Uruguay

También existe un escenario todavía más favorable para Cienciano. Si consigue empatar o ganar en Montevideo, independientemente del marcador, el representante peruano asegurará su clasificación a las semifinales. Incluso una derrota por la mínima diferencia le permitiría avanzar gracias al resultado obtenido en el primer encuentro.

La serie llega así a su momento definitivo con Cienciano teniendo la ventaja en el marcador global. El 2-0 conseguido en Cusco le permite afrontar la revancha con diferentes resultados favorables, pero el equipo tendrá que mantener la concentración durante todo el encuentro. Montevideo City Torque, por su parte, estará obligado a buscar goles desde el inicio para intentar remontar la eliminatoria.

Para el 'Papá', la posibilidad de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 representa uno de los grandes objetivos de su campaña internacional. La respuesta definitiva se conocerá después de los 90 minutos en Montevideo, donde Cienciano buscará defender la ventaja conseguida en Cusco y continuar avanzando en el torneo.