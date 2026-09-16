Montevideo City se toma unos mates para el partido con Cienciano por la Sudamericana: "Ansiedad"

Montevideo City Torque recibirá a Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, este jueves 17 de septiembre desde el histórico Estadio Centenario. Previo al emocionante compromiso por un boleto a las semifinales, el conjunto local sorprendió tomándose unos mates para, precisamente, el encuentro ante la 'U' a nivel internacional.

El cuadro uruguayo perdió 2-0 en la ida disputada en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por lo que tiene que ganar al menos por dos goles de diferencia para forzar los penales, y por tres anotaciones si quiere avanzar de forma directa a la siguiente instancia de la competición Conmebol. En medio de ello, la escuadra ‘charrúa’ dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

“Unos mates para arrancar la jornada y calmar la ansiedad de mañana”, indicó Montevideo City Torque en su cuenta oficial de ‘X’. De esta forma, el elenco de la nación oriental admitió tener nervios por el trascendental encuentro que se le viene para definir su continuidad en la Copa Sudamericana 2026. De avanzar, chocará con Santos o Atlético Mineiro en ‘semis’.

El post de Montevideo City.

Vale precisar que Cienciano del Cusco buscará, por su parte, alcanzar una vez más las semifinales del torneo Conmebol para así luchar por su tercera estrella continental. Recordemos que en el 2003 salió campeón de esta misma competición tras derrotar a River Plate, y un año después se llevó la Recopa Sudamericana al vencer a Boca Juniors por penales.

Montevideo City vs Cienciano: hora y dónde ver el partido

El partido por la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo este jueves 17 de septiembre desde las 7.30 p. m. de Lima, Perú, y 9.30 p. m. de Montevideo, Uruguay. Asimismo, la transmisión del encuentro internacional será mediante la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica, y podrás ver el duelo totalmente online a través de DGO si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.