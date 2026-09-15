DT de Montevideo City sorprendió al opinar sobre Cienciano previo partido de vuelta: "Complicado"

Cada vez falta menos para el enfrentamiento de Cienciano vs Montevideo City por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El 'Papá' busca dar la estocada final y meterse entre los cuatro mejores del torneo continental. En la previa, el DT Marcelo Méndez sorprendió al emitir una rotunda opinión del cuadro imperial.

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DT de Montevideo City sorprendió al opinar sobre Cienciano

Durante una entrevista con ‘FIX’, le consultaron al técnico de Montevideo City sobre sus expectativas para la revancha ante Cienciano, duelo en el que los uruguayos deberán remontar una diferencia de 2-0 si quieren avanzar a la siguiente ronda.

Ante ello, Marcelo Méndez evitó entrar en polémicas y, por el contrario, no dudó en mostrar su respeto por el desempeño que viene mostrando el ‘Papá’ a lo largo del campeonato, al considerarlo un rival complicado de vencer. Además, destacó que el conjunto cusqueño dejó en el camino a Lanús y Botafogo, dos equipos que, en el papel, partían como favoritos.

Montevideo City confía en remontar el 2-0 en contra en el marcador ante Cienciano

“Respetamos mucho al rival que tenemos enfrente. Es un rival complicado, por algo está en esta situación; viene de eliminar al último campeón de la Sudamericana y a un equipo como Botafogo con un presupuesto gigantesco, así que algo debe tener. Nosotros trataremos de hacer un buen partido”, sostuvo.

Por otro lado, el estratega mostró su deseo de poder revertir el marcador global y advirtió que están sumamente motivados en poder dar el gran golpe para seguir en la competición.

“¿Revancha ante Cienciano? Es lo que queremos. La realidad es que estamos muy entusiasmados por lo que pueda llegar a hacer el equipo el jueves. Tenemos unos días para preparar ese partido, pero hay mucha ilusión, nadie nos quita la ilusión que tenemos para el partido del jueves" , acotó.

Cienciano presenta dos bajas ante Montevideo City

Se confirmó que Cienciano no podrá contar con los futbolistas Alejandro Hohberg y Claudio Núñez para el partido de vuelta ante Montevideo City. El volante estará ausente tras sufrir una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por lo menos seis semanas, mientras que el lateral está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.