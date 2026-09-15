Montevideo City dejó fuerte mensaje previo al partido con Cienciano: "Me disculpan eh"

Cienciano venció 2-0 a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con esta ventaja, los imperiales viajaron a Uruguay para el duelo de vuelta en el Estadio Centenario y les basta un empate para avanzar a semifinales. Sin embargo, el elenco 'charrúa' sorprendió con un mensaje que deja clara la confianza que se tiene para dar el golpe y revertir el resultado.

Resulta que el futuro rival del 'Papá' viene de vencer 3-1 al Liverpool y es líder absoluto del Campeonato Uruguayo, lo que mantiene la ilusión intacta entre sus hinchas. Con este buen presente, y debido a que indiscutiblemente es el mejor equipo de su torneo doméstico, el cuadro 'ciudadano' quedó listo para recibir al club del Cusco el jueves 17 de septiembre.

A raíz de ello, Montevideo City Torque dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales. "Me disculpan eh, pero me veo en la obligación de ilusionarme. Tengan ustedes muy buenas noches", indicó el elenco dirigido por Marcelo Méndez, junto a una imagen del triunfo reciente por la jornada número seis del Torneo Clausura 2026.

Montevideo City chocará con Cienciano por Copa Sudamericana.

¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar en la Copa Sudamericana 2026?

Al haber ganado 2-0, Cienciano tiene cierto margen de error para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. De más está indicar que con una victoria avanzará de ronda, e incluso hasta con un empate por cualquier marcador. Sin embargo, si pierde la situación puede complicarse, ya que si cae por un tanto de diferencia (1-0, 2-1, 3-2, etc.) obtendrá el cupo con lo justo, y si la diferencia es de dos goles se irán a penales. Si los imperiales sucumben por goleada habrán quedado eliminados.

¿Cuándo juega Cienciano vs. Montevideo City?

El partido se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, desde las 7.30 p. m. de Lima, Perú. Asimismo, la transmisión del compromiso internacional estará a cargo de DirecTV Sports para toda Latinoamérica y mediante DGO totalmente online, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.