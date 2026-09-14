Revelan la fuerte lesión que sufrió Alejandro Hohberg y el tiempo que sería baja en Cienciano

Cienciano se encuentra a un paso de clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana 2026. Los cusqueños vencieron por 2-0 a Montevideo City Torque por el partido de ida de cuartos de final. No obstante, a pocos días del duelo decisivo en Montevideo, existe gran preocupación en la interna del 'Papá de América' ante la baja de un importante elemento: estamos hablando de Alejandro Hohberg, quien salió lesionado del cotejo ante los 'Ciudadanos'.

Revelan la dura lesión de Alejandro Hohberg y el tiempo que estaría de baja

Según información del periodista Gustavo Adrianzén Romo, el extremo de 34 años sufrió un desgarro en el soleo (área de la pantorrilla) y estaría de baja, por lo menos, durante seis semanas, descartando así su presencia en el partido de vuelta ante Montevideo City y los siguientes compromisos por el Torneo Clausura.

"Alejandro Hohberg sufrió un desgarro en el soleo (área pantorrilla) y estaría fuera de 6-8 semanas, se pierde el partido vs Torque. Sin embargo, se descartó una posible rotura del tendon de Aquiles, algo que pudo tenerlo fuera por varios meses.", publicó el comunicador en su cuenta de X.

Alejandro Hohberg sería baja en Cienciano por más de un mes

De esta forma, a falta de confirmación oficial por parte del club, Hohberg queda descartado para el enfrentamiento en Uruguay, siendo una baja sensible en el esquema del profesor Horacio Melgarejo. Recordemos que la escuadra incaica ya tiene la ausencia confirmada de Claudio Núñez. El defensor paraguayo acumuló su tercera tarjeta amarilla en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y quedó inhabilitado para la siguiente contienda internacional.

¿Cuándo juegan Cienciano y Montevideo City?

Vale resaltar que Cienciano y Montevideo City Torque volverán a verse las caras este jueves 17 de septiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya). El histórico Estadio Centenario albergará el desenlace de esta llave. Los imperiales solo necesitan el empate para pasar a la siguiente instancia, mientras que el club que dirige Marcelo Méndez tiene la obligación de ganar por más de dos goles para clasificar directamente o forzar los penales.