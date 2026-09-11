Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, rotundo sobre el partido de vuelta ante Montevideo City: "Equilibrio"

Horacio Melgarejo, director técnico de Cienciano, se pronunció tras la victoria de su equipo por 2-0 ante Montevideo City Torque, por el partido de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El estratega argentino valoró el resultado obtenido en condición de local y señaló cuál será la clave para enfrentar a los uruguayos en el partido de vuelta, con el fin de asegurar el pase a semifinales del certamen.

Horacio Melgarejo y la clave para enfrentar a Montevideo City en Uruguay

En conferencia de prensa, el técnico del 'Papá', al ser consultado sobre si el partido en Uruguay será el más difícil que les tocará afrontar en lo que va del torneo, precisó que, para sacar un resultado que les permita soñar con el pase a semifinales y la posibilidad de obtener su tercera estrella internacional, necesitan bastante equilibrio emocional.

"Con Lanús no fue la vuelta, sino la ida. En Brasil sí (fue la vuelta), pero bueno, eso ya pasó, eso es historia. Nosotros tenemos que pensar en, primero, recuperar a los chicos, que tenemos algunos ahí con algunas molestias, y después preparar un partido, como dije recién, con mucho equilibrio, sobre todo emocional, porque sabemos que ellos (Montevideo City) juegan muy bien", señaló Melgarejo ante la pregunta del periodista Michael Succar.

Cienciano y su primera baja confirmada para el partido de vuelta

Vale precisar que, a pocas horas de haber finalizado el primer partido de la llave, se confirmó que Cienciano ya cuenta con su primera baja confirmada para el partido de vuelta: estamos hablando de Claudio Núñez. El defensa argentino acumuló su tercera tarjeta amarilla y no estará en Montevideo.

Alejandro Hohberg es duda en Cienciano

Por otra parte, Alejandro Hohberg encendió las alarmas en el 'Papá' tras ser captado retirándose del estadio con una bota ortopédica en su pie derecho y con dificultades para desplazarse. Con un rostro de resignación, el extremo de 34 años pasó por la zona mixta sin brindar declaraciones y sólo atinó a levantar el pulgar derecho.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

El próximo partido entre Cienciano y Montevideo City Torque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 está programado para el próximo jueves 17 de septiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya), en el mítico Estadio Centenario.