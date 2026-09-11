Cienciano se motiva con meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' venció 2-0 a Montevideo City en la ida de los cuartos de final y encaminó su clasificación a las semifinales. Sin embargo, la llave aún tendrá un segundo episodio donde ya no contarán con el factor de la altura a su favor y además deberán afrontar la baja de un jugador.

Cienciano sufrió su primera baja confirmada para partido de vuelta ante Montevideo City

El cuadro imperial dio un paso importante en su camino por conquistar una nueva estrella internacional, luego de sacar dos goles de ventaja ante Montevideo City en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, no todas son buenas noticias para Cienciano, ya que se confirmó que perderá al futbolista Claudio Núñez para el partido de vuelta.

El lateral ingresó para reemplazar a Carlos Cabello durante la primera mitad y terminó recibiendo una tarjeta amarilla. De esta forma, Núñez acumuló su tercera amonestación y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no estará disponible para la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Claudio Nuñez se perderá el partido de vuelta ante Montevideo City

En ese sentido, Horacio Melgarejo deberá realizar ajustes en su esquema, sobre todo considerando que Claudio Núñez suele ser una de sus principales alternativas, ya sea como variante durante los partidos o para ocupar un lugar en el once titular.

Cienciano en riesgo de perder a Alejandro Hohberg y Carlos Cabello

Por su parte, los jugadores Alejandro Hohberg y Carlos Cabello tuvieron que ser reemplazados durante el encuentro luego de sufrir distintas lesiones. El caso del volante es el más preocupante, ya que se le vio salir cojeando del estadio mientras utilizaba un instrumento de apoyo en su pierna.

En tanto, Cabello mantiene opciones de integrar la lista de convocados, pero el propio futbolista reveló que primero deberá someterse a estudios médicos para determinar el grado de su lesión.