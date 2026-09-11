Alarma en Cienciano: Hohberg se retiró rengueando y con bota ortopédica tras victoria sobe City Torque

Cienciano logró una importante victoria al imponerse por 2-0 sobre Montevideo City Torque, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, no todo es felicidad en el 'Papá de América', pues una de sus principales figuras es duda para el compromiso de vuelta: estamos hablando de Alejandro Hohberg, quien no terminó el partido ante los uruguayos y encendió las alarmas en Cusco.

Alejandro Hohberg se retiró rengueando y con bota ortopédica tras victoria de Cienciano

Como se recuerda, el atacante de 34 años fue reemplazado a los 84 minutos del partido por su compañero Juan Romagnoli, tras quedar tendido en el campo del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, aquejando un presunto calambre por todo el esfuerzo físico que realizó a lo largo del partido.

Al finalizar el compromiso, Hohberg fue captado por las cámaras de los medios retirándose del recinto cusqueño rengueando y con una bota ortopédica en su pierna derecha, generando preocupación entre los presentes ante la posibilidad de que quede descartado para el encuentro en Montevideo.

Con una mirada de resignación y evidentes dificultades para trasladarse, Alejandro Hohberg pasó por la zona mixta y evitó dar declaraciones a la prensa. El exjugador de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal solo atinó al alzar el pulgar derecho para luego continuar su camino.

Vale resaltar que, hasta el momento, Cienciano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la lesión de Hohberg. Se espera que en las próximas horas, el club informe sobre la situación del futbolista y los resultados que arrojen los exámenes médicos.

Cienciano y su primera baja confirmada para enfrentar a Montevideo City en Uruguay

Vale precisar que Cienciano ya tiene su primera baja confirmada para el partido de vuelta frente a Montevideo City: se trata de Claudio Núñez, quien fue amonestado en el duelo de anoche y sumó su tercera tarjeta amarilla, quedando inhabilitado para el siguiente duelo.

¿Cuándo vuelven a jugar Cienciano y Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026?

El próximo partido entre cusqueños y uruguayos por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 está pactado para el próximo jueves 17 de septiembre a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya) en el histórico Estadio Centenario de Montevideo.