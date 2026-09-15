Cienciano y sus dos sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Montevideo City por Sudamericana

Cienciano está enfocado en hacer historia y vencer a Montevideo City para entrar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' venció 2-0 en la ida y ahora buscará un resultado positivo en territorio uruguayo que lo acerque a las semifinales. No obstante, se confirmó que deberá modificar su esquema tras sufrir la ausencia de dos futbolistas.

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Cienciano y sus dos sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Montevideo City

El cuadro imperial es consciente de que no puede dejar nada a la suerte para este compromiso, por lo que necesita el apoyo de cada una de sus figuras. No obstante, Horacio Melgarejo deberá afrontar este partido sin dos de sus jugadores más destacados: Alejandro Hohberg y Claudio Núñez.

El volante nacional no podrá ser considerado para la vuelta ante Montevideo City ya que sufrió un desgarro en el sóleo y se prevé que esté fuera de las canchas por lo menos unas seis semanas. Su ausencia es la más relevante en este encuentro, ya que se trata de una de las estrellas de Cienciano y es incluso el jugador más influyente con goles y asistencias.

Alejandro Hohberg y Claudio Nuñez no jugarán la vuelta ante Montevideo City

Sin embargo, el aporte de Hohberg no solo es fundamental en cuanto a números, ya que también es uno de los encargados de darle conducción al juego y ser una amenaza constante en ataque.

Por su parte, Claudio Núñez tampoco podrá ser considerado en la lista de convocados, debido a que se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. De esta forma, Horacio Melgarejo se queda sin una variante en su equipo.

Cienciano recuperó a Carlos Cabello para el partido de vuelta

No obstante, no todas son malas noticias para el 'Papá', ya que se confirmó que Carlos Cabello realizó el viaje junto al resto del equipo y podrá ser considerado para el partido ante Montevideo City. El lateral tuvo que salir de cambio en la ida tras sufrir una lesión, pero afortunadamente no se trató de algo grave.