¿A qué hora juega Flamengo vs Independiente del Valle y dónde ver la Copa Libertadores 2026?

Flamengo recibirá a Independiente del Valle por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, en el histórico Estadio Maracaná. Ambos clubes buscarán meterse a las semifinales del campeonato internacional y, a continuación, te brindamos la fecha, horario y canal de transmisión para el emocionante compromiso.

¿Cuándo juega Flamengo vs Independiente del Valle?

De acuerdo a la programación oficial de la Conmebol, Flamengo vs Independiente del Valle jugarán este jueves 17 de septiembre en búsqueda de un pase a ‘semis’. Los brasileños son candidatos a quedarse con el boleto debido a que vencieron 2-0 en la ida disputada en Ecuador. Con un empate conseguirán la clasificación.

Flamengo viene de vencer 2-0 a IDV.

¿A qué hora juega Flamengo vs Independiente del Valle?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país de residencia:

México y Costa Rica: 6.30 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs Independiente del Valle?

La transmisión del encuentro entre Flamengo vs Independiente del Valle EN VIVO por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online vía Disney+, si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming internacional.

Flamengo vs Independiente del Valle: posibles alineaciones