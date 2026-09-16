Ícono de Universitario reveló qué debe hacer Cienciano para vencer a Montevideo City

Cienciano está a un paso de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y, para conseguirlo, debe sellar su clasificación ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario, de Uruguay. Previo al importante compromiso, un referente de Universitario de Deportes sorprendió confesando cuál debe ser la estrategia del ‘Papá’ para obtener el boleto a la siguiente instancia.

Como muchos saben, el cuadro imperial únicamente necesita un empate para conseguir el anhelado pasaje a ‘semis’ del torneo Conmebol, esto debido a que en la ida derrotó 2-0 a los uruguayos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, la misión de aguantar el resultado parece algo difícil debido al buen momento que atraviesa el elenco local.

Por ello, Óscar Ibáñez, campeón de la Copa Sudamericana y Recopa con Cienciano, y de la Liga 1 con Universitario, sorprendió en diálogo con RPP y dijo lo siguiente: "Tienen que aprovechar la desesperación del rival por el tiempo. Cienciano tiene gente muy rápida y puede aprovechar los espacios. Sería muy importante avanzar de fase".

Óscar Ibáñez brilló con Cienciano a nivel internacional.

De esta manera, el conocido guardameta nacional aseguró que el ‘Papá’ debe ser inteligente y aguantar el cero hasta que Montevideo City sea consumido por la ansiedad, para luego buscar un gol de contra. Recordemos que el vencedor de esta llave chocará con el ganador del enfrentamiento entre Santos de Neymar y Atlético Mineiro.

Cienciano vs. Montevideo City: fecha, hora y dónde ver partido

El partido se llevará a cabo este jueves 17 de septiembre desde las 7.30 p. m. de Lima, Perú, y 9.30 p. m. de Montevideo, Uruguay. Asimismo, la transmisión del encuentro internacional será mediante la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica, y podrás ver el duelo totalmente online a través de DGO si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.