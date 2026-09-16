Jugadores de Universitario tuvieron singular reacción con Alex Valera tras su gol ante Alianza Lima

Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, por lo que marcha líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, a poco de otro partido trascendental por el campeonato peruano, se mostró el ambiente que viven los jugadores merengues durante sus entrenamientos bajo las órdenes de Héctor Cúper. Alex Valera fue el gran protagonista de la jornada.

Debido a su gol ante los blanquiazules, todos sus compañeros están contentos con el 'Rifle' y recientemente se filtró un video en las redes sociales, grabado por el camarógrafo Raúl Chávez, en el cual le lanzan un balonazo e incluso algunos lapos en la cabeza. Esto generó diversos comentarios por parte de la hinchada.

De esta manera, queda claro el buen ambiente que existe en Universitario de Deportes y la afición está sumamente expectante a lo que pueda ocurrir en los próximos días. Recordemos que los cremas están obligados a ganar el Torneo Clausura si quieren forzar una final nacional ante Alianza Lima por el título de la Liga 1 2026.

¿Cuándo juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso?

Universitario de Deportes deberá visitar a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega este sábado 19 de septiembre, por la jornada número 10 del Torneo Clausura y el club que gane será el líder absoluto de la competición, ya que ambos se ubican en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones, con 20 y 19 puntos exactamente.

El duelo de la Liga 1 iniciará a las 6.00 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de L1 MAX vía DirecTV Sports y Movistar TV para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online mediante la señal de DGO y Movistar Play, en caso cuentes con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.