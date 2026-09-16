Carlos Ramos, figura de Deportivo Garcilaso, mandó determinante mensaje a Universitario: "Presión"

Deportivo Garcilaso recibe a Universitario en el Cusco por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y las emociones se vienen a flote pues ambos elencos pelean por el liderato de la tabla de posiciones por lo que representan un compromiso muy importante. En este sentido, Carlos Ramos, figura del conjunto local, destacó la relevancia del encuentro.

En diálogo con L1 MAX, el mediocentro venezolano destacó que el equipo cusqueño es consciente de la importancia de este partido, ya que podría ser determinante en las aspiraciones de ambos clubes por pelear el título. Por ello, aseguró que la principal consigna será hacer respetar la localía y quedarse con los tres puntos.

"Creo que nosotros somos super conscientes de la importancia que tiene el partido del sábado, también porque después se viene un para de tres semanas y es fundamental irte con los niveles anímicos lo más altos posible", fueron las primeras declaraciones de Ramos.

Carlos Ramos se pronunció sobre enfrentamiento a Universitario

El jugador de 27 años también tuvo un contundente concepto del cuadro crema, resaltándolo como un de los equipos más importantes del país. "Sabemos que es uno de los rivales y equipos más importantes del país, entonces eso le pone un 'condimento especial' a lo que va a ser el partido del sábado. Pero nosotros estamos concentrados en que, sea quien sea el rival, de local siempre tenemos que salir a buscar los tres puntos", complementó.

Universitario enfrentará a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026

Carlos Ramos sobre qué representa enfrentarse a Universitario

Al ser consultado por la importancia de este tipo de partidos dentro del grupo, Ramos recordó el reciente enfrentamiento ante Alianza Lima y reconoció que le genera una motivación especial medirse ante los equipos más grandes del país. Asimismo, destacó que jugar con un estadio lleno representa el escenario soñado para cualquier futbolista profesional.

"¿Me gusta jugar estos partidos? Sí, totalmente. Al final al futbolista le gusta eso, jugar esos partidos con el estadio lleno, contra los equipos más importantes del país, porque son los encuentros que más se ven desde afuera. A uno como jugador le gusta esa presión, siempre es lindo sentirla en la semana previa, en las horas antes del partido y adentro de la cancha", finalizó la figura de Garcilaso.

Universitario vs Garcilaso: fecha, hora y canal

Universitario vs. Deportivo Garcilaso se enfrentarán por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El partido está programado para este domingo 20 de septiembre, desde las 8.00 p. m., en el Estadio Monumental. El encuentro será transmitido en vivo por L1 MAX.