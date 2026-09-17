Montevideo City deja desafiante mensaje a Cienciano a horas del partido: "Historia"

Es cuestión de horas para que Montevideo City reciba en el Estadio Centenario a Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Previo al trascendental encuentro, donde los cusqueños tienen la ventaja gracias al triunfo 2-0 de la semana pasada, el elenco uruguayo dio un rotundo mensaje en sus redes sociales.

Como se sabe, el cuadro 'charrúa' debe ganar por dos tantos de diferencia para forzar la tanda de penales y por tres goles a más para clasificar de forma directa a las semifinales de la competición Conmebol. Por ello, con la ilusión intacta, la mencionada institución deportiva aseguró tener mucha confianza en su plantel y desafió al 'Papá'.

"Queda historia por escribir. Es hoy", indicó Montevideo City en su cuenta oficial de 'X', junto a una imagen con la palabra "confiar". Dentro de la foto, los 'ciudadanos' explicaron su definición de una manera muy curiosa:

Dar esperanza a alguien de que conseguirá lo que desea.

Lo que hacemos nosotros con este plantel.

Montevideo City y su mensaje.

De esta forma, los uruguayos se mostraron totalmente preparados para el enfrentamiento ante Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. Esta es la mejor campaña del club en su historia dentro de una competición Conmebol, mientras que los del Cusco buscarán igualar lo realizado en el 2003, cuando salieron campeones de este mismo certamen tras vencer a River Plate en la gran final.

Cienciano vs Montevideo City: hora y dónde ver

El partido iniciará a las 7.30 p. m. de Lima, Perú y 9.30 p. m. de Montevideo, Uruguay. Asimismo, la transmisión del encuentro internacional será mediante la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica, y podrás ver el duelo totalmente online a través de DGO si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.