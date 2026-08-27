Franco Navarro Jr. mandó fuerte mensaje para críticos de Alianza Lima: "Somos el único invicto"

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, se pronunció sobre el presente del conjunto blanquiazul y aseguró que el equipo se encuentra bien, pese a las críticas y opiniones en contra. Asimismo, el directivo habló sobre los errores arbitrales registrados durante las últimas jornadas.

En conversación con el programa Fútbol Satélite, Navarro Jr. no dudó en mandar un fuerte mensaje a quienes cuestionaron el empate de los íntimos ante Melgar.

"Estamos bien, por más que muchos quieran hacer ver que estamos mal, somos el único invicto del Clausura, el único que perdió un partido pero aparentemente estamos mal y eso es lo que no nos gusta pero nosotros seguimos trabajando, enfocados. No nos despreocupamos pero es importante darle tranquilidad a la gente que lo que se dice no es así, nosotros estamos muy bien y ahí están los números", fueron las primeras palabras del gerente.

"Somos objetivos en el análisis, todos los días hablamos con el cuerpo técnico, con los jugadores, hablando propiamente del Clausura nos hubiera encantado ganar los 3 partidos de visita pero aún así estamos invictos", complementó.

Franco Navarro Mandayo sobre el partido ante Melgar

En otro momento, Navarro analizó lo que fue el desarrollo del Alianza Lima contra Melgar. "El empate en Arequipa, si bien es cierto en el primer tiempo nos superaron, en el segundo nosotros estuvimos por encima de ellos. Fue un partido parejo que pudimos haberlo perdido como también pudimos haberlo ganado. Hemos sumado en una plaza donde nuestros principales rivales no ganaron y no sé si se magnificó tanto".

"Nosotros empatamos en Arequipa y está mal, Melgar juega bien y es un equipo serio, bien manejado. Esas son las pequeñas cosas que a nosotros nos fastidian y nos incomodan. El campeonato se define por detalles y si ves las programaciones somos el equipo de los que está arriba que menos descansa. La fecha 8 la jugamos un domingo, la 9 un sábado y la 10 un viernes, es decir un día menos por semana cuando hay equipos que juegan sábado, sábado, sábado. Esos son detalles importantes, no pedimos ventaja pero tratemos que todos descansemos igual. Hemos tratado de contactar con la liga pero no hemos tenido respuesta. Sentimos que no nos están escuchando, eso nos genera incomodidad", finalizó.