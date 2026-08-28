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Diego Penny reveló que pudo jugar en Alianza Lima y Universitario: “Estuve cerca”

El exportero reveló que estuvo cerca de llegar a uno de estos dos equipos, que se pusieron en contacto con él.

Antonio Vidal
Diego Penny reveló que pudo jugar en Alianza Lima y Universitario. Foto: composición Líbero/ Movistar Deportes
Diego Penny reveló que pudo jugar en Alianza Lima y Universitario. Foto: composición Líbero/ Movistar Deportes
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¡Tuvo para escoger! Diego Penny, en una reciente edición del programa Al Ángulo, recordó los viejos tiempos cuando aún defendía los tres palos como jugador en la Liga 1. El exportero reveló que, cuando aún se mantenía como futbolista, tuvo la oportunidad de vestir las camisetas de Alianza Lima y Universitario, dos de los mejores equipos de nuestro país.

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Bajo este contexto, Penny manifestó que todo esto ocurrió en la época en la que el cuadro estudiantil buscaba un reemplazo para José Carvallo. Sin embargo, reconoció que estuvo más cerca de llegar al cuadro de La Victoria.

"Estuve más cerca de jugar en Alianza que en Universitario, en la época en la que la ‘U’ buscaba reemplazo para Carvallo", fueron las palabras de Penny que dejó asombrados a los demás conductores.

Trayectoria de Diego Penny

  • 2002: Sporting Cristal II → Sporting Cristal
  • 2004: Sporting Cristal → Coronel Bolognesi
  • 2008: Coronel Bolognesi → Burnley
  • 2010: Burnley → Juan Aurich
  • 2013: Juan Aurich → Sporting Cristal
  • 2017: Sporting Cristal → FBC Melgar
  • 2019: FBC Melgar → Universidad San Martín
  • 2022: Universidad San Martín → Alianza Atlético
  • 2023: Alianza Atlético → Deportivo Garcilaso
  • 2025: Deportivo Garcilaso → Retirado

Trofeos que ha ganado Diego Penny como jugador

  • 2001/02: Sporting Cristal — Campeón de Perú
  • 2010/11: Juan Aurich — Campeón de Perú
  • 2013/14: Sporting Cristal — Campeón de Perú
  • 2015/16: Sporting Cristal — Campeón de Perú
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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