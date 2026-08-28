Diego Penny reveló que pudo jugar en Alianza Lima y Universitario: “Estuve cerca”

¡Tuvo para escoger! Diego Penny, en una reciente edición del programa Al Ángulo, recordó los viejos tiempos cuando aún defendía los tres palos como jugador en la Liga 1. El exportero reveló que, cuando aún se mantenía como futbolista, tuvo la oportunidad de vestir las camisetas de Alianza Lima y Universitario, dos de los mejores equipos de nuestro país.

Bajo este contexto, Penny manifestó que todo esto ocurrió en la época en la que el cuadro estudiantil buscaba un reemplazo para José Carvallo. Sin embargo, reconoció que estuvo más cerca de llegar al cuadro de La Victoria.

"Estuve más cerca de jugar en Alianza que en Universitario, en la época en la que la ‘U’ buscaba reemplazo para Carvallo", fueron las palabras de Penny que dejó asombrados a los demás conductores.

Trayectoria de Diego Penny

2002: Sporting Cristal II → Sporting Cristal

2004: Sporting Cristal → Coronel Bolognesi

2008: Coronel Bolognesi → Burnley

2010: Burnley → Juan Aurich

2013: Juan Aurich → Sporting Cristal

2017: Sporting Cristal → FBC Melgar

2019: FBC Melgar → Universidad San Martín

2022: Universidad San Martín → Alianza Atlético

2023: Alianza Atlético → Deportivo Garcilaso

2025: Deportivo Garcilaso → Retirado

Trofeos que ha ganado Diego Penny como jugador