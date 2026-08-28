0

Universitario tomó fuerte medida con Aldo Corzo previo al duelo con UTC: "Sale"

Se conoció que Universitario tomó una drástica decisión con Aldo Corzo previo al duelo de este fin de semana ante UTC.

Antonio Vidal
Universitario tomó fuerte medida con Aldo Corzo previo al duelo con UTC. Foto: composición Líbero
Universitario tomó fuerte medida con Aldo Corzo previo al duelo con UTC. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Universitario se prepara para su visita a UTC por la fecha siete del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, se acaba de conocer una importante decisión sobre el plantel de Héctor Cúper que ha sorprendido a más de un hincha del elenco crema. Se conoció que Aldo Corzo no estará en lista para este encuentro.

De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, junto con el capitán, tampoco estarán Bryan Reyna, Jordan Guivin ni José Rivera. Aunque Anderson Santamaría vuelve a la convocatoria.

Rainer Torres se pronunció sobre deuda de la 'U' y mandó fuerte mensaje a Franco Velazco. Foto: composición Líbero/Universitario/Agranda TV

PUEDES VER: Rainer Torres se pronunció sobre deuda de la 'U' y mandó fuerte mensaje a Franco Velazco: "Importante"

Santamaría vuelve a la lista de convocados

Santamaría vuelve a la lista de convocados

Cabe mencionar que de momento, Corzo no ha debutado en este Torneo Clausura, siendo un tema que preocupa a los hinchas.

¿Cuándo juega Universitario contra UTC?

Universitario juega este sábado 29 de agosto a las 3.30 p. m. (hora peruana) ante UTC, por la fecha siete del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Héroes de San Ramón.

¿Dónde puedo ver Universitario contra UTC?

Puedes seguir los partidos de la Liga 1 de Perú en vivo mediante la señal televisiva de L1 MAX, así como a través de su plataforma oficial de streaming.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Agustín Lozano confirmó el formato de las Eliminatorias 2030: "Jugará dos clasificaciones"

  2. Copa Caliente de la Liga 2026: llaves confirmadas y cuándo se disputan las semifinales

  3. Franco Navarro Jr. criticó precios de entradas para el Alianza vs Juan Pablo II: "No son populares"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano