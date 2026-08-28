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Universitario tomó fuerte medida con Aldo Corzo previo al duelo con UTC: "Sale"
Se conoció que Universitario tomó una drástica decisión con Aldo Corzo previo al duelo de este fin de semana ante UTC.
Universitario se prepara para su visita a UTC por la fecha siete del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, se acaba de conocer una importante decisión sobre el plantel de Héctor Cúper que ha sorprendido a más de un hincha del elenco crema. Se conoció que Aldo Corzo no estará en lista para este encuentro.
De acuerdo con información del periodista Gustavo Peralta, junto con el capitán, tampoco estarán Bryan Reyna, Jordan Guivin ni José Rivera. Aunque Anderson Santamaría vuelve a la convocatoria.
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Santamaría vuelve a la lista de convocados
Cabe mencionar que de momento, Corzo no ha debutado en este Torneo Clausura, siendo un tema que preocupa a los hinchas.
¿Cuándo juega Universitario contra UTC?
Universitario juega este sábado 29 de agosto a las 3.30 p. m. (hora peruana) ante UTC, por la fecha siete del Torneo Clausura de la Liga 1, en el Estadio Héroes de San Ramón.
¿Dónde puedo ver Universitario contra UTC?
Puedes seguir los partidos de la Liga 1 de Perú en vivo mediante la señal televisiva de L1 MAX, así como a través de su plataforma oficial de streaming.
¡Vamos al Circo!
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