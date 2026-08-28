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Rainer Torres se pronunció sobre deuda de la 'U' y mandó fuerte mensaje a Franco Velazco: "Importante"

Mediante sus redes sociales, Rainer Torres se pronunció tras la reciente conferencia de prensa de Franco Velazco, donde brindó detalles sobre la deuda con Gremco.

Antonio Vidal
Rainer Torres se pronunció sobre deuda de la 'U' y mandó fuerte mensaje a Franco Velazco. Foto: composición Líbero/Universitario/Agranda TV
Rainer Torres se pronunció sobre deuda de la 'U' y mandó fuerte mensaje a Franco Velazco. Foto: composición Líbero/Universitario/Agranda TV
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Las reacciones sobre la reciente conferencia de prensa de Franco Velazco, administrador de Universitario, siguen dando de qué hablar y varios personajes relacionados con el cuadro crema se vienen pronunciando. En esta ocasión, Rainer Torres, mediante sus redes sociales, se refirió al caso que ocasionó todo esto: la deuda de Gremco con su exequipo.

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El 'Motorcito' no dudó en publicar dos imágenes relacionadas con EmbajadUr, proyecto liderado por exjugadores de Universitario de Deportes que busca sanear la deuda concursal del club mediante aportes de los hinchas, señalando que fue una iniciativa muy importante para la reducción de la deuda.

"Esta es una imagen que debe llenar de orgullo a todos los que fueron parte de Embajadur. Ahora, en este momento tan importante, se puede apreciar que fue una ayuda muy importante para el club", escribió el excentrocampista vía X.

Publicación de Rainer Torres

Publicación de Rainer Torres

Cabe señalar que Franco Velazco ofreció una conferencia de prensa el último jueves 27 de agosto, donde presentó el balance de su primer año al frente de Universitario de Deportes. Durante su exposición, resaltó el incremento de los ingresos económicos y el monto destinado a reducir la deuda del club.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre la deuda de Universitario?

"Hoy, agosto 2026 hemos pagado 18 cuotas del plan de viabilidad de manera interrumpida. Se han honrado cerca de 6.4 millones de soles en acreencias, de las cuales 3.6 millones corresponden a condonaciones y 2.85 millones en pagos efectuados directamente de la institución. La 'U' viene pagando y cumpliendo con la reducción de sus acreencias concursales. Las acreencias laborales que mencionan gente que tratan de distorsionar lo que venimos haciendo, las hemos reducido de 315 a 137, quedando un marco que aún se debe seguir cumpliendo y pagando. Se ha disminuido un 47%".

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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