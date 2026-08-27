Franco Velazco reveló cuándo Universitario le pagará a Gremco: "Del 2035 en adelante"

Franco Velazco respondió a las críticas planteadas por Gremco y aclaró cuál es el estado de la deuda que Universitario de Deportes mantiene con la constructora. El administrador crema afirmó que esa acreencia sí figura en el Plan de Viabilidad; sin embargo, señaló que hay una disputa judicial que le impide al club iniciar pagos por ese concepto.

Franco Velazco reveló cuándo Universitario le pagará la deuda a Gremco

En ese contexto, Velazco señaló que Gremco tendrá que aguardar varios años, hasta 2035 hacia adelante, para empezar a recibir pagos, ya que antes debe concluir el proceso judicial vinculado con la deuda. El administrador de Universitario precisó que el plan prevé una espera de diez años para que esta situación quede resuelta.

“Ahora, Gremco va a cobrar porque es un acreedor comercial, podría empezar a cobrar a partir del año 11 del plan de viabilidad, es decir del 2035 en adelante. Hay que explicarle al señor Gamarra que ellos no pueden cobrar antes porque su deuda está en controversial judicial. Si yo empiezo a pagarles desde el año uno, como se ha hecho con los laborales, claramente si nosotros obtenemos un resultado favorable, ellos no van a devolver la plata. Por eso es que estimamos en el plan de viabilidad que, por lo menos, 10 años deberíamos tener la controversia con ellos ya consentida. Sea para bien o para mal, a favor de ellos o del club, pero ya deberíamos tener definida la deuda. Pero que Gremco no se encuentre en el plan es completamente falso”, sentenció.

Franco Velazco, administrador de Universitario, aseguró que el club viene pagando sus deudas

Por otro lado, el administrador crema defendió el cumplimiento del Plan de Viabilidad y aseguró que la institución viene siguiendo de manera rigurosa los compromisos establecidos.

“Nosotros estamos en una coyuntura especial, particular, producto de gente inescrupulosa y sinvergüenza que quieren derrumbar todo lo que hemos avanzado. Quería indicarles que nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente con el plan de viabilidad, que empezamos en marzo de 2025 a la fecha”, indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, Velazco detalló los avances económicos alcanzados por Universitario y destacó la reducción de las acreencias durante este periodo. “Hoy, agosto 2026 hemos pagado 18 cuotas del plan de viabilidad de manera initerrumpida. Se han honrado cerca de 6.4 millones de soles en acreencias, de las cuales 3.6 millones corresponden a condonaciones y 2.85 millones en pagos efectuados directamente de la institución. La 'U' viene pagando y cumpliendo con la reducción de sus acreencias concursales. Las acreencias laborales que mencionan gente que tratan de distorsionar lo que venimos haciendo, las hemos reducido de 315 a 137, quedando un marco que aún se debe seguir cumpliendo y pagando. Se ha disminuido un 47%”, explicó.