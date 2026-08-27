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Universitario dio fuerte respuesta a Gremco tras polémica: "Mentira del tamaño del Monumental"
Adrián Gilabert, gerente legal de Universitario de Deportes, respalda la inclusión de la deuda de Gremco en el Plan de Viabilidad, desmintiendo acusaciones del representante José Gamarra.
El gerente legal de Universitario de Deportes, Adrián Gilabert, contestó con firmeza a las declaraciones de José Gamarra, representante de Gremco, quien sostuvo que la deuda de la constructora no había sido incorporada en el Plan de Viabilidad del club. En plena controversia sobre el futuro administrativo de la institución crema, el directivo negó esa versión y aclaró cómo se encuentra el panorama de las acreencias.
Adrián Gilabert, gerente legal de Universitario, dio fuerte respuesta a Gremco tras polémica
Gilabert salió al frente y calificó de falsa esta afirmación, explicando que la acreencia de Gremco sí aparece contemplada, aunque dentro de un apartado especial debido a la controversia que existe alrededor de la deuda.
“El señor Gamarra mintió al afirmar que la deuda de Gremco no estaba incluida en el plan de viabilidad. Es un hecho absolutamente falso, una mentira del tamaño del Estadio Monumental. Hemos incorporado la acreencia de Gremco en un capítulo especial de créditos estratégicos, porque está sujeta a una contingencia”, declaró en el programa 'Juego Cruzado'.
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Asimismo, el gerente legal crema explicó por qué dicha acreencia no fue colocada dentro del grupo de créditos comerciales. “Lo primero que se paga son los créditos laborales, tributarios y previsionales; luego, los créditos comerciales. Lógicamente, si la acreencia de Gremco estuviese bien definida y constituida, estaría incluida en el capítulo de acreencias comerciales. Sin embargo, no lo está porque el proceso arbitral sufrió un vicio”, agregó.
Finalmente, Gilabert responsabilizó directamente a Gremco por la demora en resolver esta controversia y recordó el desistimiento realizado durante el proceso. “Yo, con toda claridad, digo que este proceso ya habría terminado hace años si el señor Moreno no se hubiese desistido del proceso en el que estamos. Es culpa de Gremco que esto no haya terminado”, sentenció.
¿Qué dijo Gremco sobre Universitario?
José Gamarra, representante de Gremco, había cuestionado el proceso llevado a cabo por la actual administración de Universitario y afirmó que los acreedores no fueron consultados para la elaboración del plan.
“A nosotros, los acreedores, no nos consultaron sobre el plan de viabilidad. Según esa ley, que fue mal aplicada, el administrador debía incluir todas las deudas concursales reconocidas por Indecopi”, sostuvo.
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