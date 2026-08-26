Prestigioso diario de España le cambió de nombre a Universitario: ¿Qué dirá su hinchada?

Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, junto con Alianza Lima, pero ello no impidió que un prestigioso portal de España mostrara desconocimiento total sobre la institución merengue en una importante entrevista, ya que le cambió el nombre al equipo. A continuación, te contamos qué sucedió con el actual tricampeón de la Liga 1.

Resulta que el diario Sport de Barcelona conversó con Sekou Gassama, delantero senegalés que llegó a la 'U' este año con el objetivo de convertirse en el máximo goleador del campeonato peruano, pero terminó marchándose sin haber convertido un solo tanto. Al atacante le preguntaron sobre cómo fue su paso por tienda crema y él no dudó en responder.

Sin embargo, más allá de la respuesta del artillero, quien reveló no haber llegado bien físicamente a Perú y que luego Jorge Araujo lo borró, por lo que no pudo tener la oportunidad que deseaba, lo sorprendente fue que el prestigioso medio español se confundió al nombrar a Universitario de Deportes, ya que lo llamó de una forma inesperada: Universitario FC.

El error de Sport con Universitario.

Como todo hincha crema debe saber, el nombre oficial de la 'U' es Club Universitario de Deportes, y no Universitario Fútbol Club, por lo que el diario Sport se confundió al momento de mencionar a los de Ate. Si bien pocos son los aficionados que están al tanto de este detalle, sin duda alguna despertará algún tipo de reacción al conocer el fuerte error sobre el equipo de sus amores.

¿Qué dijo Sekou Gassama de Universitario?

"Después cesaron al entrenador (Javier Rabanal). Como yo había llegado como una petición suya, a raíz de aquello dejé de jugar. Con el siguiente técnico (Jorge 'Coco' Araujo) pasé un tiempo sin competir. Si un entrenador no cuenta contigo, tú entrenas y entrenas, pero es difícil ponerte a punto sin jugar. Cuando volvieron a cambiar de entrenador y llegó Héctor Cúper, me vio y me preguntó si quería competir. Le respondí: “Sí, claro”. Me vio entrenar y pude competir en los últimos partidos", indicó el delantero sobre Universitario.